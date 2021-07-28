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Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику
Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику - РИА Новости, 28.07.2021
Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику
Ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания, Россия начала принимать меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В числе прочего речь... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:30
2021-07-28T11:35
россия
сергей шойгу
афганистан
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 28 июл — РИА Новости. Ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания, Россия начала принимать меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В числе прочего речь идет о поставках вооружения."Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего (с Таджикистаном. — Прим. ред.) Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов", — уточнил глава Минобороны на переговорах в Душанбе.Шойгу анонсировал совместные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, а также рассказал, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой. "Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", — отметил министр.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне вывода из республики американского контингента.Кризис сказывается на соседях, в Таджикистан бегут как террористы, так и военные правительственных подразделений, растет наркотрафик. Душанбе обратился за помощью к Москве и в ОДКБ. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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россия, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, в мире
09:30 28.07.2021 (обновлено: 11:35 28.07.2021)
 
Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику

Шойгу: организованы безвозмездные поставки российского вооружения и техники для армии Таджикистана

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДУШАНБЕ, 28 июл — РИА Новости. Ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания, Россия начала принимать меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В числе прочего речь идет о поставках вооружения.
"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего (с Таджикистаном. — Прим. ред.) Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов", — уточнил глава Минобороны на переговорах в Душанбе.
Шойгу анонсировал совместные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, а также рассказал, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой.
"Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", — отметил министр.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне вывода из республики американского контингента.
Кризис сказывается на соседях, в Таджикистан бегут как террористы, так и военные правительственных подразделений, растет наркотрафик. Душанбе обратился за помощью к Москве и в ОДКБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияСергей ШойгуАфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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