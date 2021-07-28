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Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику

Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику - РИА Новости, 28.07.2021

Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику

Ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания, Россия начала принимать меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В числе прочего речь... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:30

2021-07-28T09:30

2021-07-28T11:35

россия

сергей шойгу

афганистан

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 28 июл — РИА Новости. Ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания, Россия начала принимать меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В числе прочего речь идет о поставках вооружения."Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего (с Таджикистаном. — Прим. ред.) Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов", — уточнил глава Минобороны на переговорах в Душанбе.Шойгу анонсировал совместные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, а также рассказал, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой. "Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", — отметил министр.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне вывода из республики американского контингента.Кризис сказывается на соседях, в Таджикистан бегут как террористы, так и военные правительственных подразделений, растет наркотрафик. Душанбе обратился за помощью к Москве и в ОДКБ. * Террористическая организация, запрещенная в России.

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-28T09:30 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, в мире