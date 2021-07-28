https://ria.ru/20210728/orion-e-1743297121.html

Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам

Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам - РИА Новости, 28.07.2021

Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам

Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:02

2021-07-28T16:02

2021-07-28T16:02

макс-2021

кронштадт

рособоронэкспорт

безопасность

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орион-Э", сообщил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.По его словам, МАКС-2021 отличался "необычайно высоким интересом к комплексу "Орион-Э" со стороны зарубежных заказчиков"."Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время", - рассказал генеральный директор, слова которого приводит пресс-служба "Кронштадта".Помимо "Ориона", добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании - беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром".В "Кронштадте" отметили, что компания совместно с "Рособоронэкспортом" провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.На статической экспозиции МАКС-2021, который состоялся в подмосковном Жуковском 20-25 июля, "Кронштадт" демонстрировал разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" в новой модификации – со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

https://ria.ru/20210720/bespilotnik-1742104807.html

https://ria.ru/20210725/maks-2021-1742832982.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, кронштадт, рособоронэкспорт, безопасность