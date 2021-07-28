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Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам
Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам - РИА Новости, 28.07.2021
Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам
Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:02
2021-07-28T16:02
макс-2021
кронштадт
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орион-Э", сообщил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.По его словам, МАКС-2021 отличался "необычайно высоким интересом к комплексу "Орион-Э" со стороны зарубежных заказчиков"."Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время", - рассказал генеральный директор, слова которого приводит пресс-служба "Кронштадта".Помимо "Ориона", добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании - беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром".В "Кронштадте" отметили, что компания совместно с "Рособоронэкспортом" провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.На статической экспозиции МАКС-2021, который состоялся в подмосковном Жуковском 20-25 июля, "Кронштадт" демонстрировал разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" в новой модификации – со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".
https://ria.ru/20210720/bespilotnik-1742104807.html
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макс-2021, кронштадт, рособоронэкспорт, безопасность
16:02 28.07.2021
 
Производитель "Орионов-Э" рассказал об интересе заказчиков к беспилотникам

Гендиректор "Кронштадта" Богатиков: иностранные заказчики хотят закупить беспилотники "Орион-Э"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э, представленный на МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орион-Э", сообщил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.
По его словам, МАКС-2021 отличался "необычайно высоким интересом к комплексу "Орион-Э" со стороны зарубежных заказчиков".
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"Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время", - рассказал генеральный директор, слова которого приводит пресс-служба "Кронштадта".
Помимо "Ориона", добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании - беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром".
В "Кронштадте" отметили, что компания совместно с "Рособоронэкспортом" провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.
На статической экспозиции МАКС-2021, который состоялся в подмосковном Жуковском 20-25 июля, "Кронштадт" демонстрировал разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" в новой модификации – со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 21:35
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставкиС 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
 
МАКС-2021КронштадтРособоронэкспортБезопасность
 
 
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