14:33 28.07.2021 (обновлено: 14:40 28.07.2021)
"Оппоненты или визави". Песков прокомментировал отношения России и США
Пресс-секретарь президента Песков: Россия и США вряд ли партнеры, они оппоненты или визави
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и США вряд ли партнеры, они оппоненты или визави, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя, вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений", - сказал Песков.
"Отрадным пока только является тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием словесным. Все-таки тот факт, что сегодня в Женеве сидят наши эксперты общаются по вопросам стратстабильности, другие контакты - это то, что является весьма положительным знаком. И мы надеемся, что как минимум в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга", - сказал Песков.