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"Оппоненты или визави". Песков прокомментировал отношения России и США

"Оппоненты или визави". Песков прокомментировал отношения России и США - РИА Новости, 28.07.2021

"Оппоненты или визави". Песков прокомментировал отношения России и США

Россия и США вряд ли партнеры, они оппоненты или визави, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:33

2021-07-28T14:33

2021-07-28T14:40

россия

дмитрий песков

сша

в мире

политика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и США вряд ли партнеры, они оппоненты или визави, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отрадным пока только является тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием словесным. Все-таки тот факт, что сегодня в Женеве сидят наши эксперты общаются по вопросам стратстабильности, другие контакты - это то, что является весьма положительным знаком. И мы надеемся, что как минимум в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210728/ssha-1743211718.html

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