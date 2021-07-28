https://ria.ru/20210728/onkolechenie-1743345355.html

Эксперты обсудили предстоящие изменения в правилах лечения онкобольных

Эксперты обсудили предстоящие изменения в правилах лечения онкобольных - РИА Новости, 28.07.2021

Эксперты обсудили предстоящие изменения в правилах лечения онкобольных

В пресс-центре РИА Новости 26 июля прошел круглый стол "Онкологическая служба России 2022: новые порядки, правила и перспективы". Он был посвящен новому Порядку РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:32

2021-07-28T20:32

2021-07-28T20:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 июл — Фонд "Вместе против рака". В пресс-центре РИА Новости 26 июля прошел круглый стол "Онкологическая служба России 2022: новые порядки, правила и перспективы". Он был посвящен новому Порядку оказания помощи онкологическим пациентам, который начнет действовать с 1 января 2022 года. Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака", в дискуссии приняли участие член Комитета Госдумы по охране здоровья Андрей Петров, разработчики документа, представители профессиональных сообществ и главные специалисты.Кого и как затронет новый порядокМинздрав, несмотря на возражения пациентских сообществ, медицинских и общественных организаций, принял разработанным им новый Порядок оказания помощи онкологическим больным (Приказ Минздрава России от 19.02.2021 № 116н). Он коснется как минимум 4 миллионов человек - именно столько онкологических пациентов по последним данным МНИОИ имени П.А. Герцена (2019 год) находятся на диспансерном учете. Помимо этого, ежегодно в среднем выявляется еще около 600 тысяч онкобольных. Порядок затронет и бессчетное количество пациентов, имеющих доброкачественные новообразования.С нового года в каждом регионе местные Минздравы организуют специальные комиссии, которые станут решать, в какую медорганизацию отправить пациента на лечение за счет средств федерального фонда ОМС, хотя 323-й федеральный закон "Об охране здоровья граждан" закрепляет за россиянами право выбирать и учреждение, и лечащего врача. По новому Порядку отделение противоопухолевой терапии должно иметь от 20 до 50 коек, в отделении радиотерапии полагается не менее 5 коек на одну установку и только в больнице с минимум 50 койками онкопрофиля, а в хирургическом - от 20 до 50 коек в медучреждении с не менее 70 койками онкопрофиля. Тактику лечения больных и ее изменение станет определять консилиум врачей лечебного учреждения, имеющего в своем составе отделение хирургии, противоопухолевой терапии и радиотерапии. А онкоконсилиум и онкологи займутся не только пациентами со злокачественными новообразованиями или подозрением на них, но и с рядом доброкачественных опухолей.Таким образом, с 2022 года большое количество многопрофильных, а также узкоспециализированных клиник, пусть и с хорошей репутацией и результатами лечения, но не имеющие всех специализированных отделений, фактически будут исключены из системы оказания онкопомощи. А квалификация врача ставится в зависимость от технического оснащению здания.Многие профильные врачи не смогут полноценно оказывать медпомощь в рамках своей специальности (например, эндокринолог не будет иметь права заниматься доброкачественными новообразованиями эндокринных желез, дерматовенеролог – доброкачественными новообразованиями мягких тканей, а офтальмолог - новообразованиями глаза и его придаточного аппарата). Помимо этого, их учреждения в большинстве своем не смогут самостоятельно заниматься и онкологическими пациентами, так как не имеют одновременно всех необходимых подразделений ввиду специфики лечения данной группы пациентов. А онколог, по сути, становится врачом первичного звена, который должен доказать, что новообразование – доброкачественное и его не надо лечить, а только наблюдать.Что беспокоит профессиональное сообщество"Врачебный консилиум в медицинской организации, где есть все отделения, профессионально ощутимо выше, чем в других медорганизациях, имеющих лицензию по профилю "онкология", - обозначил во время дискуссии позицию разработчиков нового Порядка замдиректора про реализации федеральных проектов НИМЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава России Тигран Геворкян. Решение, по его словам, принималось на основании сравнительного анализа работы консилиумов в больших онкологических многопрофильных клинках и небольших медучреждениях. Исследования проводились всеми национальными центрами онкологии - НИМЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава России, МНИОИ имени П.А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, Национальным медицинским исследовательским центром онкологии в Ростове, НМИЦ онкологии имени академика Петрова в Санкт-Петербурге. Правда, как подтвердил замдиректора НМИЦ Онкологии имени Н.Н. Блохина по образовательной деятельности, завотделением комбинированного лечения опухолей молочной железы, к.м.н. Александр Петровский, данные, на которые опирались авторы нового Порядка, не находятся в открытом доступе.С высказанной позицией не согласился к.м.н, президент Фонда "Вместе против рака" Баходур Камолов. Он отметил, что для подобных выводов необходим прозрачный анализ и открытые цифры. "Когда мы защищаем научные работы – кандидатские ли, докторские – мы всегда оперируем цифрами. Не гипотезами, а цифрами. И достоверностью. И от этого отталкиваемся и идем к изменениям. Давайте открыто опубликуем эти данные. И тогда, увидев ошибки, можно менять уже действующий Порядок", - заключил президент Фонда.Завотделением офтальмоонкологии МНТК "Микрохирургия глаза", к.м.н Елена Булгакова констатировала: при новом Порядке ее отделение вынуждено будет закрыться. Всего в стране имеется три ведущих учреждения, в которых с середины прошлого века офтальмологами оказывается помощь пациентам с офтальмоонкологическими заболеваниями. Таким учреждениям, считает Булгакова, не нужна ни масштабная химиотерапия, ни диагностические, радиотерапевтические установки, так как это нецелесообразно ни с финансовой, ни с кадровой точки зрения. По статистике в не офтальмологическом лечении злокачественных болезней органов зрения нуждается всего около 1-2% взрослых пациентов. В основном все виды лечения данной категории больных укладываются в формат офтальмолога. В результате у пациентов останется один вид помощи – удаление глаза, поскольку, по ее словам, у онкологов прописан только такой вид лечения онкоофтальмологических больных. Академик РАН, профессор, д.м.н., директор Института клинической эндокринологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Галина Мельниченко выразила сомнение в необходимости онкоконсилиумов при любых опухолях щитовидной железы, поскольку большинство из них по клиническим рекомендациям требует наблюдения врача-эндокринолога или операции эндокринных хирургов. "Все заболевания эндокринной системы носят потенциально злокачественный характер, но консультации с онкологом необходимы только 1-2% больных с заболеваниями щитовидной железы и 3-4% с заболеваниями надпочечников", - привел данные главный научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, д.м.н. Дмитрий Бельцевич. Он уверен, что при новом Порядке онкологи "захлебнутся в потоке больных", увеличив время ожидания медицинской помощи. Главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н, директор НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Иван Стилиди пытался успокоить коллег, утверждая, что онкослужба выдержит, а "размывание специальности" приведет к разрушению идеи единой противораковой службы.Итоги подвели модераторы круглого стола. Президент Фонда "Вместе против рака" Баходур Камолов отметил, что Порядок нужен, но действовать он должен в первую очередь в интересах пациента, и что больных, к сожалению, настолько много, что их хватит на всех. Он отметил, что надо заниматься образованием специалистов, особенно терапевтов, которые пропускают очень много пациентов с раковой предрасположенностью. "Учитывая все мнения, полагаем, что новый Порядок необходимо скорректировать в части требований к консилиумам, количеству коек, маршрутизации, а также учесть особенности выявления и наблюдения доброкачественных опухолей", - резюмировалавице-президент Фонда "Вместе против рака", адвокат Полина Габай.Резолюцию мероприятия организаторы намерены направить в правительство, Минздрав, Совет Федерации и Госдуму.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы