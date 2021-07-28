https://ria.ru/20210728/ogulnik-1743265792.html
Источник: умерший актер Огульник был привит только первой дозой вакцины
Источник: умерший актер Огульник был привит только первой дозой вакцины - РИА Новости, 28.07.2021
Источник: умерший актер Огульник был привит только первой дозой вакцины
Актер Юрий Огульник, скончавшийся во вторник, был привит только первой дозой вакцины от коронавируса, иммунитет у него не успел выработаться, сообщил РИА... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:44
2021-07-28T13:44
2021-07-28T13:51
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Актер Юрий Огульник, скончавшийся во вторник, был привит только первой дозой вакцины от коронавируса, иммунитет у него не успел выработаться, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.Ранее в театре МОСТ РИА Новости сообщили, что Огульник умер на 77-м году жизни. После этого ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что актер был привит от COVID-19."Привит Юрий Огульник был только первой дозой, и иммунитет у него не выработался", - сказал собеседник агентства.Огульник в 1982 году поступил в студию Студенческого театра МГУ, а затем продолжил работу в театре МОСТ, где прослужил более 40 лет и сыграл более 60 ролей. Дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник", также играл в спектаклях "Непобедимая Армада", "Вальпургиева ночь", "Три Ивана" и многих других
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вакцинация россиян от covid-19, культура, россия
13:44 28.07.2021 (обновлено: 13:51 28.07.2021)
Источник: умерший актер Огульник был привит только первой дозой вакцины
Источник: актер Огульник, умерший в 76 лет, был привит только первой дозой вакцины от COVID-19
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Актер Юрий Огульник, скончавшийся во вторник, был привит только первой дозой вакцины от коронавируса, иммунитет у него не успел выработаться, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.
Ранее в театре МОСТ РИА Новости сообщили, что Огульник умер на 77-м году жизни. После этого ряд Telegram
-каналов распространили информацию о том, что актер был привит от COVID-19.
"Привит Юрий Огульник был только первой дозой, и иммунитет у него не выработался", - сказал собеседник агентства.
Огульник в 1982 году поступил в студию Студенческого театра МГУ, а затем продолжил работу в театре МОСТ, где прослужил более 40 лет и сыграл более 60 ролей. Дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник", также играл в спектаклях "Непобедимая Армада", "Вальпургиева ночь", "Три Ивана" и многих других