12:47 28.07.2021 (обновлено: 13:36 28.07.2021)
В СЖР прокомментировали ситуацию с обысками у главреда Insider*
Секретарь СЖР Шафир: организация следит за ситуацией с обысками у главреда Insider* Доброхотова
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлавный редактор издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов во время обыска в своей квартире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с обысками у главного редактора признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, ни одна из сторон не обращалась в организацию за юридической помощью, сообщил РИА Новости секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.
"Иски о защите чести и достоинства, подаваемые со стороны одного журналиста против другого или отдельного издания, не столь распространены в практике, и на данный момент ни одна сторона дела не обращалась в Союз журналистов за юридической помощью или консультацией. Но вне зависимости от этого СЖР будет внимательно следить за ситуацией и проследит за тем, чтобы права наших коллег не были нарушены", - сообщил Шафир.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.