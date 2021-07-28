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В СЖР прокомментировали ситуацию с обысками у главреда Insider*

В СЖР прокомментировали ситуацию с обысками у главреда Insider* - РИА Новости, 28.07.2021

В СЖР прокомментировали ситуацию с обысками у главреда Insider*

Союз журналистов России следит за ситуацией с обысками у главного редактора признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:47

2021-07-28T12:47

2021-07-28T13:36

россия

макс ван дер верфф

тимур шафир

донбасс

союз журналистов россии

нидерланды

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с обысками у главного редактора признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, ни одна из сторон не обращалась в организацию за юридической помощью, сообщил РИА Новости секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал."Иски о защите чести и достоинства, подаваемые со стороны одного журналиста против другого или отдельного издания, не столь распространены в практике, и на данный момент ни одна сторона дела не обращалась в Союз журналистов за юридической помощью или консультацией. Но вне зависимости от этого СЖР будет внимательно следить за ситуацией и проследит за тем, чтобы права наших коллег не были нарушены", - сообщил Шафир.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210728/kleveta-1743241387.html

россия

донбасс

нидерланды

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россия, макс ван дер верфф, тимур шафир, донбасс, союз журналистов россии, нидерланды, происшествия