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Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области
Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2021
Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области
Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:41
2021-07-28T19:36
дело руководства гибдд ставрополья
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
новочеркасск
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в размере 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. Дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве."После возбуждения дела в отношении посредников, которые передавали взятки сотрудникам ГИБДД, проведены обыски в домах и подразделениях в Таганроге и Новочеркасске", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что один из высокопоставленных сотрудников ГИБДД в 2019 году работал в Таганроге, а в настоящее время — в Новочеркасске. Во время обыска у него дома были обнаружены пачки с деньгами.Также на фотографиях с обысков, которые появились в Telegram-каналах, есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.
ростовская область
новочеркасск
таганрог
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дело руководства гибдд ставрополья, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, новочеркасск, таганрог, происшествия
10:41 28.07.2021 (обновлено: 19:36 28.07.2021)
 
Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области

Источник: обыски прошли в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в размере 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. Дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве.
"После возбуждения дела в отношении посредников, которые передавали взятки сотрудникам ГИБДД, проведены обыски в домах и подразделениях в Таганроге и Новочеркасске", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что один из высокопоставленных сотрудников ГИБДД в 2019 году работал в Таганроге, а в настоящее время — в Новочеркасске. Во время обыска у него дома были обнаружены пачки с деньгами.
Также на фотографиях с обысков, которые появились в Telegram-каналах, есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.
 
Дело руководства ГИБДД СтавропольяСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьНовочеркасскТаганрогПроисшествия
 
 
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