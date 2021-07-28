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Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области

Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2021

Источник сообщил об обысках в подразделениях ГИБДД в Ростовской области

Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:41

2021-07-28T10:41

2021-07-28T19:36

дело руководства гибдд ставрополья

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

новочеркасск

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыски в подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, а также в домах сотрудников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в размере 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. Дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве."После возбуждения дела в отношении посредников, которые передавали взятки сотрудникам ГИБДД, проведены обыски в домах и подразделениях в Таганроге и Новочеркасске", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что один из высокопоставленных сотрудников ГИБДД в 2019 году работал в Таганроге, а в настоящее время — в Новочеркасске. Во время обыска у него дома были обнаружены пачки с деньгами.Также на фотографиях с обысков, которые появились в Telegram-каналах, есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.

ростовская область

новочеркасск

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело руководства гибдд ставрополья, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, новочеркасск, таганрог, происшествия