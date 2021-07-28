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Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске
Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 28.07.2021
Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске
Мужчина обстрелял дверь и окна в жилом доме в подмосковном Воскресенске, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:39
2021-07-28T08:39
московская область (подмосковье)
воскресенск
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мужчина обстрелял дверь и окна в жилом доме в подмосковном Воскресенске, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону."В дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры, расположенной в жилом доме на улице Белинского", - говорится в сообщении.Отмечается, что правоохранители обнаружили сквозные отверстия в двери и окне, изъяли пули и гильзы. В результате обстрела никто не пострадал. Следователи возбудили дело о хулиганстве с применением оружия."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель", - приводятся слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой.Установлено, что мужчина причастен и к другому аналогичному преступлению в этом округе. Вещественные доказательства отправили на экспертизу, по ее итогу будет решаться вопрос о возбуждении дела о незаконном приобретении оружия. Мужчина арестован.По словам Петровой, задержанный рассказал, что пистолет и патроны купил в теневом сегменте интернета, чтобы напугать знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. После обстрела двери и окон он выбросил оружие.
https://ria.ru/20210727/strelba-1743042604.html
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московская область (подмосковье), воскресенск, татьяна петрова, происшествия
08:39 28.07.2021
 
Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске

Мужчина обстрелял дверь и окна жилого дома в подмосковном Воскресенске, его задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мужчина обстрелял дверь и окна в жилом доме в подмосковном Воскресенске, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры, расположенной в жилом доме на улице Белинского", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правоохранители обнаружили сквозные отверстия в двери и окне, изъяли пули и гильзы. В результате обстрела никто не пострадал. Следователи возбудили дело о хулиганстве с применением оружия.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель", - приводятся слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой.
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Установлено, что мужчина причастен и к другому аналогичному преступлению в этом округе. Вещественные доказательства отправили на экспертизу, по ее итогу будет решаться вопрос о возбуждении дела о незаконном приобретении оружия. Мужчина арестован.
По словам Петровой, задержанный рассказал, что пистолет и патроны купил в теневом сегменте интернета, чтобы напугать знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. После обстрела двери и окон он выбросил оружие.
 
Московская область (Подмосковье)ВоскресенскТатьяна ПетроваПроисшествия
 
 
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