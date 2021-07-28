https://ria.ru/20210728/obstrel-1743205936.html

Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске

Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 28.07.2021

Мужчина обстрелял окна жилого дома в подмосковном Воскресенске

Мужчина обстрелял дверь и окна в жилом доме в подмосковном Воскресенске, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:39

2021-07-28T08:39

2021-07-28T08:39

московская область (подмосковье)

воскресенск

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мужчина обстрелял дверь и окна в жилом доме в подмосковном Воскресенске, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону."В дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры, расположенной в жилом доме на улице Белинского", - говорится в сообщении.Отмечается, что правоохранители обнаружили сквозные отверстия в двери и окне, изъяли пули и гильзы. В результате обстрела никто не пострадал. Следователи возбудили дело о хулиганстве с применением оружия."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель", - приводятся слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой.Установлено, что мужчина причастен и к другому аналогичному преступлению в этом округе. Вещественные доказательства отправили на экспертизу, по ее итогу будет решаться вопрос о возбуждении дела о незаконном приобретении оружия. Мужчина арестован.По словам Петровой, задержанный рассказал, что пистолет и патроны купил в теневом сегменте интернета, чтобы напугать знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. После обстрела двери и окон он выбросил оружие.

https://ria.ru/20210727/strelba-1743042604.html

https://ria.ru/20210727/avtomobil-1743122082.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), воскресенск, татьяна петрова, происшествия