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Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси

Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021

Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в День крещения Руси призвал верующих к любви к Богу, а также терпению и любви к ближним, запись... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:47

2021-07-28T17:47

2021-07-28T17:47

религия и мировоззрение

россия

митрополит киевский и всея украины онуфрий

украинская православная церковь

крещение руси

русская православная церковь

владимир

киев

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в День крещения Руси призвал верующих к любви к Богу, а также терпению и любви к ближним, запись его проповеди после праздничного богослужения, прошедшего в среду в Киеве, опубликована на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в дни празднования в странах на канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине, в храмах звучит колокольный звон, проводятся крестные ходы. В праздничном крестном ходе, который состоялся накануне в Киеве, по данным организаторов, приняли участие около 350 тысяч человек."Святой князь Владимир для нас – святитель, просветитель, отец. А мы – его дети по плоти, и хотели бы быть детьми по духу. А для этого должны также быть и новым народом. Мы были самолюбивы, а через крещение стали боголюбивы. Мы признали Бога и истину, любовь и жизнь", - сказал митрополит Онуфрий.Глава Украинской церкви напомнил о двух главных заповедях христианства – любовь к Богу и к ближнему как с самому себе."Любовь к Богу выражается, когда мы молимся, постимся, стараемся совершать добрые дела, удерживаем себя от греха – все это проявления любви к Богу. А к ближнему наша любовь заключается в терпении ближнего. Это первая ступень божественной любви – терпеть ближнего таким, какой он есть. Даже если ближний нам не нравится, не надо осуждать, нужно молиться за него и просить, чтобы Бог помог ему стать лучше. Это любовь к ближнему", - сказал митрополит"Пусть по молитвам святого князя Владимира Господь помогает нам жить по Его святым законам, а в будущем быть там, где сегодня святой князь Владимир – предстоит перед Божественным Престолом", - заключил предстоятель Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20210728/khod-1743251689.html

https://ria.ru/20210728/kreschenie-1743161870.html

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россия, митрополит киевский и всея украины онуфрий, украинская православная церковь, крещение руси, русская православная церковь, владимир, киев