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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/obraschenie-1743321835.html
Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси
Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021
Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси
Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в День крещения Руси призвал верующих к любви к Богу, а также терпению и любви к ближним, запись... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:47
2021-07-28T17:47
религия и мировоззрение
россия
митрополит киевский и всея украины онуфрий
украинская православная церковь
крещение руси
русская православная церковь
владимир
киев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в День крещения Руси призвал верующих к любви к Богу, а также терпению и любви к ближним, запись его проповеди после праздничного богослужения, прошедшего в среду в Киеве, опубликована на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в дни празднования в странах на канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине, в храмах звучит колокольный звон, проводятся крестные ходы. В праздничном крестном ходе, который состоялся накануне в Киеве, по данным организаторов, приняли участие около 350 тысяч человек."Святой князь Владимир для нас – святитель, просветитель, отец. А мы – его дети по плоти, и хотели бы быть детьми по духу. А для этого должны также быть и новым народом. Мы были самолюбивы, а через крещение стали боголюбивы. Мы признали Бога и истину, любовь и жизнь", - сказал митрополит Онуфрий.Глава Украинской церкви напомнил о двух главных заповедях христианства – любовь к Богу и к ближнему как с самому себе."Любовь к Богу выражается, когда мы молимся, постимся, стараемся совершать добрые дела, удерживаем себя от греха – все это проявления любви к Богу. А к ближнему наша любовь заключается в терпении ближнего. Это первая ступень божественной любви – терпеть ближнего таким, какой он есть. Даже если ближний нам не нравится, не надо осуждать, нужно молиться за него и просить, чтобы Бог помог ему стать лучше. Это любовь к ближнему", - сказал митрополит"Пусть по молитвам святого князя Владимира Господь помогает нам жить по Его святым законам, а в будущем быть там, где сегодня святой князь Владимир – предстоит перед Божественным Престолом", - заключил предстоятель Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20210728/khod-1743251689.html
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россия, митрополит киевский и всея украины онуфрий, украинская православная церковь, крещение руси, русская православная церковь, владимир, киев
17:47 28.07.2021
 

Предстоятель УПЦ обратился к украинцам в День крещения Руси

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТоржества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. День второй
Торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. День второй - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в День крещения Руси призвал верующих к любви к Богу, а также терпению и любви к ближним, запись его проповеди после праздничного богослужения, прошедшего в среду в Киеве, опубликована на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в дни празднования в странах на канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине, в храмах звучит колокольный звон, проводятся крестные ходы. В праздничном крестном ходе, который состоялся накануне в Киеве, по данным организаторов, приняли участие около 350 тысяч человек.
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Глава Украинской церкви напомнил о двух главных заповедях христианства – любовь к Богу и к ближнему как с самому себе.
"Любовь к Богу выражается, когда мы молимся, постимся, стараемся совершать добрые дела, удерживаем себя от греха – все это проявления любви к Богу. А к ближнему наша любовь заключается в терпении ближнего. Это первая ступень божественной любви – терпеть ближнего таким, какой он есть. Даже если ближний нам не нравится, не надо осуждать, нужно молиться за него и просить, чтобы Бог помог ему стать лучше. Это любовь к ближнему", - сказал митрополит
"Пусть по молитвам святого князя Владимира Господь помогает нам жить по Его святым законам, а в будущем быть там, где сегодня святой князь Владимир – предстоит перед Божественным Престолом", - заключил предстоятель Украинской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеРоссияМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийУкраинская православная церковьКрещение РусиРусская православная церковьВладимирКиев
 
 
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