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Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19
Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:04
2021-07-28T19:04
2021-07-28T19:04
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июл – РИА Новости. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии."Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Всё просто", - говорится в сообщении.Это не первый способ сподвигнуть жителей Нью-Йорка на вакцинацию - весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19
Власти Нью-Йорка предлагают платить по сто долларов привившимся от COVID-19