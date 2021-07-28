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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/nyu-york-1743335168.html
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19
Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:04
2021-07-28T19:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июл – РИА Новости. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии."Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Всё просто", - говорится в сообщении.Это не первый способ сподвигнуть жителей Нью-Йорка на вакцинацию - весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире
19:04 28.07.2021
 
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19

Власти Нью-Йорка предлагают платить по сто долларов привившимся от COVID-19

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЭкран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Экран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июл – РИА Новости. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии.
"Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Всё просто", - говорится в сообщении.
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Это не первый способ сподвигнуть жителей Нью-Йорка на вакцинацию - весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.
По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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