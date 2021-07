https://ria.ru/20210728/nominatsiya-1743237719.html

RT в десятый раз номинировали на Emmy Awards

Телеканал RT в десятый раз номинирован на премию Emmy, в этот раз в финале представлен проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

2021-07-28T11:33

2021-07-28T11:33

2021-07-28T11:40

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Телеканал RT в десятый раз номинирован на премию Emmy, в этот раз в финале представлен проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте вещателя."Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии News and Documentary Emmy Awards, которая вручается за новостные и документальные работы. Номинированный на премию VR-фильм "Уроки Аушвица" приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Для RT это уже десятая номинация на Emmy", - говорится в сообщении.Отмечается, что фильм "Уроки Аушвица" стал финалистом в категории "Выдающееся интерактивное медиа: Документалистика" (Outstanding Interactive Media: Documentary). Фильм создан в рамках проекта #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Проект уже получил международные награды The Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, The Shorty Awards, The Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные проекты RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга "Каннские львы - 2021" в пяти категориях. RT стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний.RT стал десятикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал семь раз был номинирован на международную премию International Emmy и дважды - на американскую Daytime Emmy.В прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о катастрофе самолета в аэропорту Шереметьево. В 2019 году — репортажи RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В 2018 году — спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес.

2021

