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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/netfliks-1743358624.html
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров - РИА Новости, 28.07.2021
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров
Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T23:55
2021-07-28T23:55
культура
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.Отмечается, что Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.Как сообщает издание, распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано четвертой волной COVID-19, а именно распространением штамма "дельта" в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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netflix, голливуд, калифорния, сша
23:55 28.07.2021
 
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров

Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров проектов и контактирующих с ними

© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.
Отмечается, что Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.
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Как сообщает издание, распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.
По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.
Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано четвертой волной COVID-19, а именно распространением штамма "дельта" в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
 
КультураNetflixГолливудКалифорнияСША
 
 
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