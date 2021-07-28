https://ria.ru/20210728/netfliks-1743358624.html

Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров

Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров - РИА Новости, 28.07.2021

Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров

Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T23:55

2021-07-28T23:55

2021-07-28T23:55

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.Отмечается, что Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.Как сообщает издание, распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано четвертой волной COVID-19, а именно распространением штамма "дельта" в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 миллиона, скончались от коронавируса более 611 тысяч человек.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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голливуд

калифорния

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netflix, голливуд, калифорния, сша