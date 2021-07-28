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Бывшему главному нефрологу Петербурга ужесточили обвинение
Бывшему главному нефрологу Петербурга ужесточили обвинение - РИА Новости, 28.07.2021
Бывшему главному нефрологу Петербурга ужесточили обвинение
Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, который теперь обвиняется в убийстве из корыстных побуждений,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:42
2021-07-28T16:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, который теперь обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, сообщил РИА Новости адвокат врача Сейран Арутюнян."В обвинительном заключении написано, что Земченков обвиняется в убийстве из корыстных побуждений с целью распоряжения недвижимостью", - сказал адвокат, отметив, что речь идет о квартире.Он уточнил, что в настоящее время Земченков обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений, наказание до 20 лет заключения). Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство, наказание до 15 лет лишения свободы).Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова - матери троих детей Ирины, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
16:42 28.07.2021
 
Бывшему главному нефрологу Петербурга ужесточили обвинение

Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Земченкову

© Фото : Городская Мариинская больницаВрач-нефролог Александр Земченков
Врач-нефролог Александр Земченков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Городская Мариинская больница
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, который теперь обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, сообщил РИА Новости адвокат врача Сейран Арутюнян.
"В обвинительном заключении написано, что Земченков обвиняется в убийстве из корыстных побуждений с целью распоряжения недвижимостью", - сказал адвокат, отметив, что речь идет о квартире.
Он уточнил, что в настоящее время Земченков обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений, наказание до 20 лет заключения). Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство, наказание до 15 лет лишения свободы).
Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова - матери троих детей Ирины, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:45
Квартиру обвиняемого в убийстве супруги нефролога обокрали в Петербурге
 
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