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Наука
https://ria.ru/20210728/nauka-1743271183.html
Европейское космическое агентство подтвердило, что на "Науке" были проблемы
Европейское космическое агентство подтвердило, что на "Науке" были проблемы - РИА Новости, 28.07.2021
Европейское космическое агентство подтвердило, что на "Науке" были проблемы
Несколько проблем возникло на российском многоцелевом лабораторном модуле "Наука" при полете к Международной космической станции (МКС), но сейчас все в норме,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:10
2021-07-28T14:10
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
европейское космическое агентство
роскосмос
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Несколько проблем возникло на российском многоцелевом лабораторном модуле "Наука" при полете к Международной космической станции (МКС), но сейчас все в норме, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС намечается на четверг, 29 июля.Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал РИА Новости, что несколько нештатных ситуаций произошло на "Науке" при полете к станции, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них.По его словам, среди проблем были: замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой.Между тем "Роскосмос" сообщал про штатные коррекции орбиты "Науки" и успешно проведенный тест системы сближения "Курс". По данным госкорпорации, следующая коррекция орбиты модуля намечается в среду.На сайте ЕКА сообщается. что вскоре после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля "в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) проинформировали о потере телеметрии (с "Науки")"."Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты", - говорится в сообщении.Космическое агентство отметило, что в течение всей недели инженеры были заняты проведением критических испытаний двигательной установки и коррекцией орбиты "Науки"."Неопределенность усилилась устранением неполадок в системе сближения "Курс" на "Науке", - говорится в сообщении.Тем не менее, по данным ЕКА, "неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы".Космическое агентство отметило, что стыковка "Науки" с МКС планируется в четверг в 16.25 мск."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/mks-1743208677.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос
14:10 28.07.2021
 
Европейское космическое агентство подтвердило, что на "Науке" были проблемы

Европейское космическое агентство подтвердило наличие проблем на модуле "Наука" при полете к МКС

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Несколько проблем возникло на российском многоцелевом лабораторном модуле "Наука" при полете к Международной космической станции (МКС), но сейчас все в норме, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС намечается на четверг, 29 июля.
Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал РИА Новости, что несколько нештатных ситуаций произошло на "Науке" при полете к станции, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них.
По его словам, среди проблем были: замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, нераскрывшаяся поначалу антенна системы сближения "Курс", проведенный не с первого раза тест самой системы "Курс" и "тяжелая нештатная ситуация" с двигательной установкой.
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Между тем "Роскосмос" сообщал про штатные коррекции орбиты "Науки" и успешно проведенный тест системы сближения "Курс". По данным госкорпорации, следующая коррекция орбиты модуля намечается в среду.
На сайте ЕКА сообщается. что вскоре после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля "в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) проинформировали о потере телеметрии (с "Науки")".
"Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты", - говорится в сообщении.
Космическое агентство отметило, что в течение всей недели инженеры были заняты проведением критических испытаний двигательной установки и коррекцией орбиты "Науки".
"Неопределенность усилилась устранением неполадок в системе сближения "Курс" на "Науке", - говорится в сообщении.
Тем не менее, по данным ЕКА, "неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы".
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Космическое агентство отметило, что стыковка "Науки" с МКС планируется в четверг в 16.25 мск.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
 
НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмос
 
 
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