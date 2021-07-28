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Наука
https://ria.ru/20210728/nauka-1743189977.html
Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС - РИА Новости, 28.07.2021
Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
У многоцелевого лабораторного модуля "Наука" может быть только одна попытка стыковки с Международной космической станцией (МКС), так как часть топлива из-за... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:41
2021-07-28T03:41
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. У многоцелевого лабораторного модуля "Наука" может быть только одна попытка стыковки с Международной космической станцией (МКС), так как часть топлива из-за нештатной ситуации оказалась непригодной для использования, рассказал РИА Новости член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС намечается на 29 июля.В связи с этим, по его словам, "Науке" может не хватить топлива на повторную попытку стыковки с МКС, если модулю не удастся причалить к станции с первого раза.В настоящее время, добавил Хохлов, двигательная установка продолжает выполнять задачу по коррекции орбиты "Науки" для приведения к станции. Кроме того, сказал он, на модуле успешно проверены основная автоматическая ("Курс") и резервная ручная (ТОРУ) системы, необходимые для сближения и стыковки с МКС.Ранее Хохлов рассказал РИА Новости, что несколько нештатных ситуаций возникло на модуле "Наука" при его полете к МКС, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://ria.ru/20210727/kosmonavty-1743179275.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
03:41 28.07.2021
 
Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС

Член ФКР Александр Хохлов рассказал, почему у модуля "Наука" есть только одна попытка стыковки с МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. У многоцелевого лабораторного модуля "Наука" может быть только одна попытка стыковки с Международной космической станцией (МКС), так как часть топлива из-за нештатной ситуации оказалась непригодной для использования, рассказал РИА Новости член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС намечается на 29 июля.
"У "Науки" может быть только одна попытка стыковки с МКС. Дело в том, что из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования", - сказал Хохлов.
В связи с этим, по его словам, "Науке" может не хватить топлива на повторную попытку стыковки с МКС, если модулю не удастся причалить к станции с первого раза.
В настоящее время, добавил Хохлов, двигательная установка продолжает выполнять задачу по коррекции орбиты "Науки" для приведения к станции. Кроме того, сказал он, на модуле успешно проверены основная автоматическая ("Курс") и резервная ручная (ТОРУ) системы, необходимые для сближения и стыковки с МКС.
Ранее Хохлов рассказал РИА Новости, что несколько нештатных ситуаций возникло на модуле "Наука" при его полете к МКС, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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