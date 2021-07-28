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В Колумбии задержали россиянина за незаконный оборот наркотиков

В Колумбии задержали россиянина за незаконный оборот наркотиков - РИА Новости, 28.07.2021

В Колумбии задержали россиянина за незаконный оборот наркотиков

Гражданин России Владимир Полянский, обвиняемый в сговоре с целью перевозки гашиша из Испании в Россию, задержан в аэропорту Хосе Марии Кордовы недалеко от... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T19:29

2021-07-28T19:29

2021-07-28T19:29

россия

интерпол

кордова

испания

колумбия

наркотики

в мире

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БОГОТА, 28 июл - РИА Новости. Гражданин России Владимир Полянский, обвиняемый в сговоре с целью перевозки гашиша из Испании в Россию, задержан в аэропорту Хосе Марии Кордовы недалеко от города Медельин, сообщила полиция Колумбии."24 июля в аэропорту Хосе Марии Кордовы был задержан гражданин России. На его имя был выпущен красный циркуляр Интерпола, он был приоритетной целью российских судебных властей", - сообщил прессе начальник полиции департамента Антиокия полковник Даниэль Масо.Полянский предположительно продавал гашиш через Интернет и входил в "транснациональную организацию, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков в больших количествах между Испанией и Россией", добавил Масо.Власти планируют экстрадировать россиянина на родину в ближайшие дни, дата процедуры не разглашается.

https://ria.ru/20200205/1564285507.html

россия

кордова

испания

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россия, интерпол, кордова, испания, колумбия, наркотики, в мире