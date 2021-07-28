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Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19
Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19
Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения. Об этом в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:57
2021-07-28T21:57
2021-07-28T22:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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мьянма
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по всему региону, создавая многочисленные очаги заражения. Об этом в комментарии The Guardian заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс."Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин", - сказал он.По словам специалиста, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. Он напомнил, государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли."Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация", - подчеркнул Эндрюс.
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коронавирус covid-19, земля, мьянма, оон, в мире
21:57 28.07.2021 (обновлено: 22:25 28.07.2021)
Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19
Cпецдокладчик ООН Эндрюс заявил о риске превращения Мьянмы в суперраспространителя COVID-19