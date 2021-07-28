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МВД отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев
МВД отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев - РИА Новости, 28.07.2021
МВД отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев
В России участились конфликты с участием иностранцев, в том числе массовые, некоторые из них сопровождаются насилием в отношении представителей власти, сообщает РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:09
2021-07-28T14:09
2021-07-28T14:24
северный кавказ
дальний восток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России участились конфликты с участием иностранцев, в том числе массовые, некоторые из них сопровождаются насилием в отношении представителей власти, сообщает в среду МВД РФ."В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде субъектов Российской Федерации: в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в релизе.По данным ведомства, конфликты сопровождалась насилием, а иные – нападениями на представителей власти, перекрытием дорог и помехам в работе государственных институтов.С учетом общественной опасности участников таких инцидентов депортируют и закрывают дальнейший въезд в Россию.
https://ria.ru/20210409/inostrantsy-1727607334.html
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северный кавказ, дальний восток, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
14:09 28.07.2021 (обновлено: 14:24 28.07.2021)
МВД отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев
В МВД отметили рост числа конфликтов с участием иностранцев