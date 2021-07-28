17:33 28.07.2021 (обновлено: 17:36 28.07.2021)
Модуль "Наука" совершил последний крупный маневр перед стыковкой с МКС
Модуль "Наука" осуществил заключительную коррекцию орбиты перед стыковкой с МКС
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" с космодрома Байконур
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ногоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в среду осуществил заключительную коррекцию орбиты в преддверии намеченной на четверг стыковки с Международной космической станцией (МКС), написал в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", его стыковка с МКС ожидается 29 июля.
"В 16.43.07 мск проведена одноимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" двигателем коррекции и сближения номер 1", - написал он.
Рогозин также сообщил, что из Центра управления полетами пообщался с экипажем МКС и пожелал космонавтам успешной работы в день стыковки.
"Самочувствие и настроение экипажа хорошее. К стыковке станции с МЛМ готовы", - добавил Рогозин.
В свою очередь на сайте "Роскосмоса" указано, что это был "финальный корректирующий маневр модуля" перед стыковкой. "Проводить новые коррекции орбиты перед стыковкой модуля "Наука" с российским сегментом Международной космической станцией, которая запланирована в 16.26 мск 29 июля 2021 года, не планируется", - говорится в сообщении.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.