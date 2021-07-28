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Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем
Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем - РИА Новости, 28.07.2021
Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем
При встрече с медведем ни в коем случае нельзя ударяться в бегство, в этом случае шансов спастись практически нет, рассказал РИА Новости доктор биологических... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:54
2021-07-28T14:30
туризм
новости - туризм
красноярский край
медведь
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При встрече с медведем ни в коем случае нельзя ударяться в бегство, в этом случае шансов спастись практически нет, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин.Ранее сообщалось, что во вторник в природном парке краевого значения "Ергаки" (Красноярский край) на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, напал медведь. Один из туристов погиб, трое смогли убежать и вернулись на базу. В конце июня в результате нападения медведя на туристов в районе озера Медвежье в том же парке погиб 16-летний подросток, был ранен мужчина."Ни в коем случае нельзя бежать. Все, что бегает - это жертва. Упал - лежи и не шевелись, он (медведь - ред.) трогать не будет, побежал и все. Если жертва не бегает, для медведя это неинтересно", - добавил Кудактин.Ученый добавил, что в современных условиях человек прекращает быть угрозой для медведя, а, наоборот, становится источником легкой пищи: медведи начинают питаться отходами человеческой жизни и начинают искать именно их, а не ягоды или коренья. В этом случае, турист, в рюкзаке у которого еда, становится потенциальным объектом интереса для медведя.
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туризм, новости - туризм, красноярский край, медведь, происшествия
12:54 28.07.2021 (обновлено: 14:30 28.07.2021)
 
Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем

Ученый Анатолий Кудактин: при встрече с медведем нельзя убегать, необходимо лечь и не шевелиться

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБурый медведь в вольере Московского зоопарка
Бурый медведь в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При встрече с медведем ни в коем случае нельзя ударяться в бегство, в этом случае шансов спастись практически нет, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин.
Ранее сообщалось, что во вторник в природном парке краевого значения "Ергаки" (Красноярский край) на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, напал медведь. Один из туристов погиб, трое смогли убежать и вернулись на базу. В конце июня в результате нападения медведя на туристов в районе озера Медвежье в том же парке погиб 16-летний подросток, был ранен мужчина.
Природный парк Ергаки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 05:13
В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
"Ни в коем случае нельзя бежать. Все, что бегает - это жертва. Упал - лежи и не шевелись, он (медведь - ред.) трогать не будет, побежал и все. Если жертва не бегает, для медведя это неинтересно", - добавил Кудактин.
Ученый добавил, что в современных условиях человек прекращает быть угрозой для медведя, а, наоборот, становится источником легкой пищи: медведи начинают питаться отходами человеческой жизни и начинают искать именно их, а не ягоды или коренья. В этом случае, турист, в рюкзаке у которого еда, становится потенциальным объектом интереса для медведя.
 
ТуризмНовости - ТуризмКрасноярский краймедведьПроисшествия
 
 
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