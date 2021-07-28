https://ria.ru/20210728/medved-1743255122.html

Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем

Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем - РИА Новости, 28.07.2021

Ученый рассказал, как выжить при встрече с медведем

При встрече с медведем ни в коем случае нельзя ударяться в бегство, в этом случае шансов спастись практически нет, рассказал РИА Новости доктор биологических... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:54

2021-07-28T12:54

2021-07-28T14:30

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красноярский край

медведь

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При встрече с медведем ни в коем случае нельзя ударяться в бегство, в этом случае шансов спастись практически нет, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин.Ранее сообщалось, что во вторник в природном парке краевого значения "Ергаки" (Красноярский край) на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход, напал медведь. Один из туристов погиб, трое смогли убежать и вернулись на базу. В конце июня в результате нападения медведя на туристов в районе озера Медвежье в том же парке погиб 16-летний подросток, был ранен мужчина."Ни в коем случае нельзя бежать. Все, что бегает - это жертва. Упал - лежи и не шевелись, он (медведь - ред.) трогать не будет, побежал и все. Если жертва не бегает, для медведя это неинтересно", - добавил Кудактин.Ученый добавил, что в современных условиях человек прекращает быть угрозой для медведя, а, наоборот, становится источником легкой пищи: медведи начинают питаться отходами человеческой жизни и начинают искать именно их, а не ягоды или коренья. В этом случае, турист, в рюкзаке у которого еда, становится потенциальным объектом интереса для медведя.

https://ria.ru/20210728/medved-1743192456.html

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