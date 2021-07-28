https://ria.ru/20210728/medved-1743192456.html
В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека - РИА Новости, 28.07.2021
В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
Один человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края. Об инциденте сообщила дирекция парка. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T05:13
2021-07-28T05:13
2021-07-28T05:57
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медведь
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КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края. Об инциденте сообщила дирекция парка.Подчеркивается, что это уже второй смертельный случай нападения медведя на туристов за лето.Уточняется, что трагедия произошла в районе девяти озер хребта Араданский. Медведь напал на группу из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход.В УМВД по Красноярскому краю заявили, что группа туристов, вероятно, прибыла из другого региона.По информации правоохранительных органов, сейчас совместную группу из полиции, спасателей, работников парка и охотоведов отправляют к месту, где произошел инцидент.В пресс-службе парка добавили, что на территории Араданского хребта дирекция не осуществляет регулирование численности медведей, поскольку на это у них отсутствуют силы и средства.В связи со сложившейся ситуацией и повышенными рисками для жизни и здоровья туристов руководство парка обратилось в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, а также к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края, на территории которых расположен парк "Ергаки", с предложением принять меры для полного закрытия парка для посещения с некоторыми исключениями."Мы рекомендуем всем туристам отложить свою поездку в природный парк "Ергаки" до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка", — заключили представители парка.
https://ria.ru/20210622/medved-1738023222.html
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россия, красноярский край, каратузский район, красноярск, медведь, происшествия
05:13 28.07.2021 (обновлено: 05:57 28.07.2021)
В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
В красноярском парке "Ергаки" медведь напал на группу туристов и убил человека
КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости.
Один человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края
. Об инциденте сообщила дирекция парка.
Подчеркивается, что это уже второй смертельный случай нападения медведя на туристов за лето.
"27 июля 2021 года на территории природного парка "Ергаки" произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека", — говорится в сообщении.
Уточняется, что трагедия произошла в районе девяти озер хребта Араданский. Медведь напал на группу из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход.
В УМВД по Красноярскому краю заявили, что группа туристов, вероятно, прибыла из другого региона.
"Находились на территории "Ергаков" на маршруте. Напал медведь на одного. Остальные смогли убежать. Вернулись на базу. Факт гибели зарегистрирован официально, назначена проверка. Погибший совершеннолетний", — говорится в сообщении полиции.
По информации правоохранительных органов, сейчас совместную группу из полиции, спасателей, работников парка и охотоведов отправляют к месту, где произошел инцидент.
В пресс-службе парка добавили, что на территории Араданского хребта дирекция не осуществляет регулирование численности медведей, поскольку на это у них отсутствуют силы и средства.
В связи со сложившейся ситуацией и повышенными рисками для жизни и здоровья туристов руководство парка обратилось в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, а также к главам Ермаковского и Каратузского районов
Красноярского края, на территории которых расположен парк "Ергаки", с предложением принять меры для полного закрытия парка для посещения с некоторыми исключениями.
"Мы рекомендуем всем туристам отложить свою поездку в природный парк "Ергаки" до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка", — заключили представители парка.