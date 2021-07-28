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От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски

От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски - РИА Новости, 28.07.2021

От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски

Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T03:46

2021-07-28T03:46

2021-07-28T03:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры президентского пула Джо Байдена.Новые меры вступят в силу начиная со среды.Регулятор CDC во вторник заявил, что из-за нового штамма коронавируса "дельта" (также известного как индийская разновидность вируса) привитым американцам рекомендуется носить маски в помещении в тех районах, где есть значительный уровень заболеваемости вирусом.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, сша, в мире