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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/maski-1743190147.html
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски - РИА Новости, 28.07.2021
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:46
2021-07-28T03:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры президентского пула Джо Байдена.Новые меры вступят в силу начиная со среды.Регулятор CDC во вторник заявил, что из-за нового штамма коронавируса "дельта" (также известного как индийская разновидность вируса) привитым американцам рекомендуется носить маски в помещении в тех районах, где есть значительный уровень заболеваемости вирусом.
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коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, сша, в мире
03:46 28.07.2021
 
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски

Белый дом потребовал от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они или нет

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры президентского пула Джо Байдена.
Новые меры вступят в силу начиная со среды.
"Мы следуем руководству (медицинского регулятора) CDC. Сегодня во второй половине дня было установлено, что в Вашингтоне есть значительный уровень распространения (коронавируса)", - сказал журналистам представитель Белого дома.
Регулятор CDC во вторник заявил, что из-за нового штамма коронавируса "дельта" (также известного как индийская разновидность вируса) привитым американцам рекомендуется носить маски в помещении в тех районах, где есть значительный уровень заболеваемости вирусом.
Вакцинация от коронавируса в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
01:06Распространение коронавируса
В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВашингтонДжо БайденСШАВ мире
 
 
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