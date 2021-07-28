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От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски - РИА Новости, 28.07.2021
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:46
2021-07-28T03:46
2021-07-28T03:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом резко изменил позицию, потребовав от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они от коронавируса или нет, сообщили репортеры президентского пула Джо Байдена.Новые меры вступят в силу начиная со среды.Регулятор CDC во вторник заявил, что из-за нового штамма коронавируса "дельта" (также известного как индийская разновидность вируса) привитым американцам рекомендуется носить маски в помещении в тех районах, где есть значительный уровень заболеваемости вирусом.
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коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, сша, в мире
От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
Белый дом потребовал от журналистов носить маски вне зависимости от того, вакцинированы они или нет