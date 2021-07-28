https://ria.ru/20210728/makron-1743320968.html
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером - РИА Новости, 28.07.2021
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером
Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу на автора плаката, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:41
2021-07-28T17:41
2021-07-28T20:03
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу на автора плаката, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает телеканал BFMTV.По данным СМИ, билборды с фотомонтажом появились на прошлой неделе в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку".Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением подобных изображений. Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. По данным региональной газеты Var-Matin, автор карикатуры — местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.В ряде городах Франции 17 и 24 июля прошли массовые акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.
https://ria.ru/20210728/makron-1743252833.html
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эммануэль макрон, франция, в мире
17:41 28.07.2021 (обновлено: 20:03 28.07.2021)
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером
BFMTV: Макрон подал жалобу против автора фотомонтажа, где он изображен в образе Гитлера