https://ria.ru/20210728/makron-1743320968.html

Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером

Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером - РИА Новости, 28.07.2021

Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером

Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу на автора плаката, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:41

2021-07-28T17:41

2021-07-28T20:03

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу на автора плаката, на котором глава государства изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает телеканал BFMTV.По данным СМИ, билборды с фотомонтажом появились на прошлой неделе в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку".Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением подобных изображений. Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. По данным региональной газеты Var-Matin, автор карикатуры — местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.В ряде городах Франции 17 и 24 июля прошли массовые акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.

https://ria.ru/20210728/makron-1743252833.html

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эммануэль макрон, франция, в мире