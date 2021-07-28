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Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях
Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях - РИА Новости, 28.07.2021
Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях
В социальных сетях активно распространяются фотожабы президента Франции Эммануэля Макрона в цветочных венках и ожерельях. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:37
2021-07-28T12:37
2021-07-28T14:05
эммануэль макрон
франция
французская полинезия
в мире
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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. В социальных сетях активно распространяются фотожабы президента Франции Эммануэля Макрона в цветочных венках и ожерельях.Он впервые в истории Республики посетил заморскую территорию страны — Французскую Полинезию. По местной традиции полинезийцы одаривали его украшениями.В итоге венков на шее Макрона стало так много, что они порой даже закрывали его лицо. Эти не осталось незамеченным: пользователи Сети в фотошопе дорисовали ему венки до уровня колен, и мем очень быстро стал вирусным.Так, юзеры сравнили главу Франции с цветочной клумбой, с героиней Королевы мая в платье из множества цветов в фильме "Солнцестояние", а также с портретом императора Рудольфа II в образе Вертумна, изображенного в виде овощей, фруктов и цветов итальянским художником Джузеппе Арчимбольдо.Также изображения сопровождают смешными подписями: "Я, когда мне восемь лет и моя мама узнала, что на улице минус 20", "Как выглядит мой стул с одеждой в конце недели", "Эммануэль Макрамон".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эммануэль макрон, франция, французская полинезия, в мире
12:37 28.07.2021 (обновлено: 14:05 28.07.2021)
Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях
В соцсетях распространяют фото президента Франции Макрона в цветочных венках и ожерельях в Полинезии
ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости.
В социальных сетях активно распространяются фотожабы президента Франции Эммануэля Макрона
в цветочных венках и ожерельях.
Он впервые в истории Республики посетил заморскую территорию страны — Французскую Полинезию. По местной традиции полинезийцы одаривали его украшениями.
В итоге венков на шее Макрона стало так много, что они порой даже закрывали его лицо. Эти не осталось незамеченным: пользователи Сети в фотошопе дорисовали ему венки до уровня колен, и мем очень быстро стал вирусным.
Так, юзеры сравнили главу Франции с цветочной клумбой, с героиней Королевы мая в платье из множества цветов в фильме "Солнцестояние", а также с портретом императора Рудольфа II в образе Вертумна, изображенного в виде овощей, фруктов и цветов итальянским художником Джузеппе Арчимбольдо.
Также изображения сопровождают смешными подписями: "Я, когда мне восемь лет и моя мама узнала, что на улице минус 20", "Как выглядит мой стул с одеждой в конце недели", "Эммануэль Макрамон".