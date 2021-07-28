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Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях

Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях - РИА Новости, 28.07.2021

Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях

В социальных сетях активно распространяются фотожабы президента Франции Эммануэля Макрона в цветочных венках и ожерельях. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:37

2021-07-28T12:37

2021-07-28T14:05

эммануэль макрон

франция

французская полинезия

в мире

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ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. В социальных сетях активно распространяются фотожабы президента Франции Эммануэля Макрона в цветочных венках и ожерельях.Он впервые в истории Республики посетил заморскую территорию страны — Французскую Полинезию. По местной традиции полинезийцы одаривали его украшениями.В итоге венков на шее Макрона стало так много, что они порой даже закрывали его лицо. Эти не осталось незамеченным: пользователи Сети в фотошопе дорисовали ему венки до уровня колен, и мем очень быстро стал вирусным.Так, юзеры сравнили главу Франции с цветочной клумбой, с героиней Королевы мая в платье из множества цветов в фильме "Солнцестояние", а также с портретом императора Рудольфа II в образе Вертумна, изображенного в виде овощей, фруктов и цветов итальянским художником Джузеппе Арчимбольдо.Также изображения сопровождают смешными подписями: "Я, когда мне восемь лет и моя мама узнала, что на улице минус 20", "Как выглядит мой стул с одеждой в конце недели", "Эммануэль Макрамон".

франция

французская полинезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, французская полинезия, в мире