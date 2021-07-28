https://ria.ru/20210728/loukoster-1743232234.html
В России появится новый лоукостер
В России появится новый лоукостер - РИА Новости, 28.07.2021
В России появится новый лоукостер
Группа S7 запускает новый лоукостер, об этом на пресс-конференции заявила глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:14
2021-07-28T11:14
2021-07-28T15:02
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группа S7 запускает новый лоукостер, об этом на пресс-конференции заявила глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева.Продажу билетов хотят открыть с апреля. Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320 neo.Филева уточнила, что это отдельное от S7 предприятие. Сертификат эксплуатанта будут восстанавливать на базе "Глобуса" — в декабре 2019 года завершился процесс его объединения с "Сибирью", их полеты выполнялись под единым брендом S7 Airlines.Название нового лоукостера она не раскрыла, но уточнила, что он не будет называться "Глобус".Компания сосредоточится на межрегиональных рейсах преимущественно в средней полосе России, но рассматривает и возможность полетов за рубеж, например в страны СНГ.Инвестиции составят около двух с половиной — трех миллиардов рублей. Ожидается, что вложения окупятся через четыре года.Сейчас в России существует один лоукостер — авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот".
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новости - туризм, туризм, туристы, победа (авиакомпания), авиация, аэрофлот, экономика, россия, s7 airlines
11:14 28.07.2021 (обновлено: 15:02 28.07.2021)
В России появится новый лоукостер
Новый лоукостер появится у компании S7