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S7 запускает новый лоукостер
S7 запускает новый лоукостер - РИА Новости, 28.07.2021
S7 запускает новый лоукостер
В России появится второй лоукостер - о его создании в среду официально объявила группа S7. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:10
2021-07-28T12:58
россия
аэрофлот
экономика
s7 airlines
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России появится второй лоукостер - о его создании в среду официально объявила группа S7."Мы будем запускать новую лоукост-компанию", - сказала глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева на пресс-конференции.В настоящее время в России один лоукостер - авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот".По уточненным данным, S7 планирует начать полеты нового лоукостера в июле следующего года, это будет отдельная авиакомпания со своим сертификатом эксплуатанта, сообщила в ходе пресс-конференции глава совета директоров S7 и основной акционер компании Татьяна Филева."Планируем начать полеты в июле следующего года", - сказала Филева.По ее словам, это будет отдельная от S7 авиакомпания, сертификат эксплуатанта будет восстанавливаться на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines).Название нового лоукостера Филева не сказала, но уточнила, что он не будет называться "Глобус".
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россия, аэрофлот, экономика, s7 airlines
11:10 28.07.2021 (обновлено: 12:58 28.07.2021)
 
S7 запускает новый лоукостер

Глава совета директоров Филева: S7 запускает новый лоукостер

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В России появится второй лоукостер - о его создании в среду официально объявила группа S7.
"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", - сказала глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева на пресс-конференции.
В настоящее время в России один лоукостер - авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот".
По уточненным данным, S7 планирует начать полеты нового лоукостера в июле следующего года, это будет отдельная авиакомпания со своим сертификатом эксплуатанта, сообщила в ходе пресс-конференции глава совета директоров S7 и основной акционер компании Татьяна Филева.
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"Планируем начать полеты в июле следующего года", - сказала Филева.
По ее словам, это будет отдельная от S7 авиакомпания, сертификат эксплуатанта будет восстанавливаться на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines).
Название нового лоукостера Филева не сказала, но уточнила, что он не будет называться "Глобус".
 
РоссияАэрофлотЭкономикаS7 Airlines
 
 
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