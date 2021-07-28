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Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа

Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа - РИА Новости, 28.07.2021

Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:23

2021-07-28T08:23

2021-07-28T08:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

новый южный уэльс

сидней

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28 августа.Ранее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян ввела локдаун из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории. Жителям карантинных районов на время локдауна разрешено выходить из дома лишь на работу или учебу, за необходимыми покупками, для занятий спортом или оказания помощи родным.Отмечается, что жители Сиднея не должны выходить в магазин, который находится дальше чем 10 километров от дома. Кроме того, власти разрешили возобновить работу строительных площадок при условии, что один сотрудник будет работать на участке в четыре квадратных метра.Береджиклян в очередной раз призвала граждан вакцинироваться.Согласно последним данным минздрава штата, с начала пандемии в штате заразились COVID-19 более 8,7 миллиона человек, скончались 67.

новый южный уэльс

сидней

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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, сидней, в мире