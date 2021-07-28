Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа
Власти Австралии продлили локдаун в Сиднее и его пригородах до 28 августа
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28 августа.
Ранее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян ввела локдаун из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории. Жителям карантинных районов на время локдауна разрешено выходить из дома лишь на работу или учебу, за необходимыми покупками, для занятий спортом или оказания помощи родным.
"Учитывая низкие темпы вакцинации, действующее сейчас распоряжение оставаться дома будет действовать еще четыре недели (до 28 августа) на территории Большого Сиднея, включая Блу-Маунтинс, Центральное побережье и Вуллонгонг", - приводится заявление губернатора на сайте правительства штата.
Отмечается, что жители Сиднея не должны выходить в магазин, который находится дальше чем 10 километров от дома. Кроме того, власти разрешили возобновить работу строительных площадок при условии, что один сотрудник будет работать на участке в четыре квадратных метра.
Береджиклян в очередной раз призвала граждан вакцинироваться.
Согласно последним данным минздрава штата, с начала пандемии в штате заразились COVID-19 более 8,7 миллиона человек, скончались 67.