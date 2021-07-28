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Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа
Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа - РИА Новости, 28.07.2021
Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа
Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:23
2021-07-28T08:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
новый южный уэльс
сидней
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28 августа.Ранее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян ввела локдаун из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории. Жителям карантинных районов на время локдауна разрешено выходить из дома лишь на работу или учебу, за необходимыми покупками, для занятий спортом или оказания помощи родным.Отмечается, что жители Сиднея не должны выходить в магазин, который находится дальше чем 10 километров от дома. Кроме того, власти разрешили возобновить работу строительных площадок при условии, что один сотрудник будет работать на участке в четыре квадратных метра.Береджиклян в очередной раз призвала граждан вакцинироваться.Согласно последним данным минздрава штата, с начала пандемии в штате заразились COVID-19 более 8,7 миллиона человек, скончались 67.
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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, сидней, в мире
08:23 28.07.2021
 
Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа

Власти Австралии продлили локдаун в Сиднее и его пригородах до 28 августа

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Fotolia / Paul Liu
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28 августа.
Ранее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян ввела локдаун из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории. Жителям карантинных районов на время локдауна разрешено выходить из дома лишь на работу или учебу, за необходимыми покупками, для занятий спортом или оказания помощи родным.
"Учитывая низкие темпы вакцинации, действующее сейчас распоряжение оставаться дома будет действовать еще четыре недели (до 28 августа) на территории Большого Сиднея, включая Блу-Маунтинс, Центральное побережье и Вуллонгонг", - приводится заявление губернатора на сайте правительства штата.
Отмечается, что жители Сиднея не должны выходить в магазин, который находится дальше чем 10 километров от дома. Кроме того, власти разрешили возобновить работу строительных площадок при условии, что один сотрудник будет работать на участке в четыре квадратных метра.
Береджиклян в очередной раз призвала граждан вакцинироваться.
Согласно последним данным минздрава штата, с начала пандемии в штате заразились COVID-19 более 8,7 миллиона человек, скончались 67.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Новый Южный УэльсСиднейВ мире
 
 
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