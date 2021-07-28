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В ЛНР обвинили Зеленского в блокировании переговоров в минском формате
В ЛНР обвинили Зеленского в блокировании переговоров в минском формате - РИА Новости, 28.07.2021
В ЛНР обвинили Зеленского в блокировании переговоров в минском формате
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник обвинил украинского президента Владимира Зеленского в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T23:52
2021-07-28T23:52
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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ЛУГАНСК, 28 июл – РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он&nbsp; блокирует проведение переговоров в минском и нормандском формате.В среду Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в "нормандском формате", рассчитывает, что встреча состоится."Тут Зеленский в своём очередном обращении подчеркнул, что Украина делает все необходимое для установления мира на Донбассе. Я, участвуя в переговорах контактной группы, могу сказать, что главное, на чем сейчас сосредоточена Украина, так это на блокировании переговоров, что в минском формате (контактной группе), что в нормандском, где последние больше десятка заседаний не продвинулись ни на шаг. Уверен, что рамки для переговорщиков утверждает сам Зеленский", - говорится в сообщении Мирошника в его Telegram-канале.Мирошник считает, что именно по поручению президента Украины на данный момент заблокированы все вопросы переговоров: начиная от темы безопасности, заканчивая долгами по выплате пенсий жителям республик Донбасса. Мирошник утверждает, что Киев не выполняет свои обязательства, которые ранее были подписаны Киевом.По его словам, состояние войны Зеленского вполне устраивает, иначе у него не было бы повода встречаться с мировыми лидерами и просить у них деньги, вооружение, вакцину и прочее. Мирошник считает, что Зеленский свое правление "иначе не представляет".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.-0-
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире
23:52 28.07.2021
 
В ЛНР обвинили Зеленского в блокировании переговоров в минском формате

В ЛНР обвинили Зеленского в блокировании переговоров в минском и нормандском формате

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 28 июл – РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он  блокирует проведение переговоров в минском и нормандском формате.
В среду Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в "нормандском формате", рассчитывает, что встреча состоится.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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"Тут Зеленский в своём очередном обращении подчеркнул, что Украина делает все необходимое для установления мира на Донбассе. Я, участвуя в переговорах контактной группы, могу сказать, что главное, на чем сейчас сосредоточена Украина, так это на блокировании переговоров, что в минском формате (контактной группе), что в нормандском, где последние больше десятка заседаний не продвинулись ни на шаг. Уверен, что рамки для переговорщиков утверждает сам Зеленский", - говорится в сообщении Мирошника в его Telegram-канале.
Мирошник считает, что именно по поручению президента Украины на данный момент заблокированы все вопросы переговоров: начиная от темы безопасности, заканчивая долгами по выплате пенсий жителям республик Донбасса. Мирошник утверждает, что Киев не выполняет свои обязательства, которые ранее были подписаны Киевом.
По его словам, состояние войны Зеленского вполне устраивает, иначе у него не было бы повода встречаться с мировыми лидерами и просить у них деньги, вооружение, вакцину и прочее. Мирошник считает, что Зеленский свое правление "иначе не представляет".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.-0-
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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