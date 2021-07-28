Украина поставит Литве колючую проволоку для усиления границы с Белоруссией
Украина поставит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Белоруссией
© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
"На рассмотрение кабмина вносится проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике… Литовская сторона, испытывая недостаток технических средств для обустройства границы, обратилась к Украине за помощью предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания правительства.
По его словам, соответствующий указ президента разработан по поручению премьера Украины в "связи с критической ситуацией, которая сложилась на границе Литвы с Белоруссией" и соответствующего обращения литовской стороны о предоставлении ей помощи. Кулеба сообщил, что обращение от литовской стороны поступило из-за "критического роста числа нелегальных мигрантов из Белоруссии".
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".