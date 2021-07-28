https://ria.ru/20210728/litva-1743283995.html

Украина поставит Литве колючую проволоку для усиления границы с Белоруссией

Украина поставит Литве колючую проволоку для усиления границы с Белоруссией - РИА Новости, 28.07.2021

Украина поставит Литве колючую проволоку для усиления границы с Белоруссией

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:58

2021-07-28T14:58

2021-07-28T14:58

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube."На рассмотрение кабмина вносится проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике… Литовская сторона, испытывая недостаток технических средств для обустройства границы, обратилась к Украине за помощью предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для укрепления границы", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания правительства.По его словам, соответствующий указ президента разработан по поручению премьера Украины в "связи с критической ситуацией, которая сложилась на границе Литвы с Белоруссией" и соответствующего обращения литовской стороны о предоставлении ей помощи. Кулеба сообщил, что обращение от литовской стороны поступило из-за "критического роста числа нелегальных мигрантов из Белоруссии".Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210712/operatsiya-1740879219.html

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дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, минск, белоруссия, литва, украина, в мире