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Зять Трампа уйдет из политики, сообщили СМИ
Зять Трампа уйдет из политики, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2021
Зять Трампа уйдет из политики, сообщили СМИ
Зять и советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уходит из политики, чтобы заняться делами создаваемой им инвестиционной компании, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:51
2021-07-28T18:51
джаред кушнер
иванка трамп
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зять и советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уходит из политики, чтобы заняться делами создаваемой им инвестиционной компании, сообщает газета Jerusalem Post.Штаб-квартира компании Affinity Partners будет располагаться в Майами, где проживают Кушнер и его жена Иванка Трамп.По данным издания, в Израиле откроется один из важных филиалов фирмы, в задачу которого будет входить привлечение инвестиций в качестве регионального хаба.На посту советника Кушнер был активно вовлечен в ситуацию на Ближнем Востоке, его называют "архитектором" соглашения по нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и другими странами региона.Прежде чем занять должность советника в Белом доме Кушнер возглавлял компанию Kushner Companies, которая занималась сопровождением многомиллиардных сделок в сфере недвижимости, СМИ и высоких технологий.
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джаред кушнер, иванка трамп, дональд трамп, сша, в мире
18:51 28.07.2021
 
Зять Трампа уйдет из политики, сообщили СМИ

Jerusalem Post: зять Трампа Кушнер уходит из политики, чтобы заняться делами инвесткомпании

© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зять и советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уходит из политики, чтобы заняться делами создаваемой им инвестиционной компании, сообщает газета Jerusalem Post.
Штаб-квартира компании Affinity Partners будет располагаться в Майами, где проживают Кушнер и его жена Иванка Трамп.
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По данным издания, в Израиле откроется один из важных филиалов фирмы, в задачу которого будет входить привлечение инвестиций в качестве регионального хаба.
На посту советника Кушнер был активно вовлечен в ситуацию на Ближнем Востоке, его называют "архитектором" соглашения по нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и другими странами региона.
Прежде чем занять должность советника в Белом доме Кушнер возглавлял компанию Kushner Companies, которая занималась сопровождением многомиллиардных сделок в сфере недвижимости, СМИ и высоких технологий.
 
Джаред КушнерИванка ТрампДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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