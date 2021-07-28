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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210728/kurs-1743264145.html
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек - РИА Новости, 28.07.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,46 копейки - до 86,9173 рубля, курс доллара - на 23,83 копейки, до 73,6088 рубля,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:36
2021-07-28T13:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,46 копейки - до 86,9173 рубля, курс доллара - на 23,83 копейки, до 73,6088 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,47 копейки, составив 79,5976 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
13:36 28.07.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на семь копеек, до 86,92 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,46 копейки - до 86,9173 рубля, курс доллара - на 23,83 копейки, до 73,6088 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,47 копейки, составив 79,5976 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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