https://ria.ru/20210728/krym-1743321981.html
В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью
В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью
Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:52
2021-07-28T19:52
2021-07-28T19:54
новости - туризм
туризм
коронавирус в россии
россия
наталья пеньковская
туристы
сергей аксенов (политик)
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742885737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3825561a96472e672f404aa9771e2555.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то власти рассмотрят вопрос о смягчении некоторых ограничений, сообщает Tourdom.В частности, речь идет о работе кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Сейчас можно принимать посетителей только в дневное время с заполняемостью 50 процентов и соблюдением дистанции между столиками. Если положительная динамика сохранится, то заведениям разрешат не закрываться после 23:00.Информацию об отсутствии резкого роста заболеваемости на полуострове подтвердила и глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "Цифры держатся на уровне прошлой недели", — уточнила она.Однако среднесуточный показатель количества заболевших в регионе все равно выше, чем в целом по России. По данным на 28 июля, в Крыму зафиксировано 379 случаев. Наибольший прирост отмечается в Ялте, Советском районе, Феодосии и Судаке. Уточняется, что чаще всего причиной заражения становится агрессивный индийский штамм, который вытеснил все остальные. По мнению Пеньковской, пик пандемии в этом году придется на август.
https://ria.ru/20210728/transport-1743231764.html
россия
феодосия
судак
ялта
советский район
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742885737_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ec0b1a44679cde5655af18fbafe01d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коронавирус в россии, россия, наталья пеньковская, туристы, сергей аксенов (политик), феодосия, судак, ялта, советский район, республика крым
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то власти рассмотрят вопрос о смягчении некоторых ограничений, сообщает
Tourdom.
В частности, речь идет о работе кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Сейчас можно принимать посетителей только в дневное время с заполняемостью 50 процентов и соблюдением дистанции между столиками. Если положительная динамика сохранится, то заведениям разрешат не закрываться после 23:00.
Информацию об отсутствии резкого роста заболеваемости на полуострове подтвердила и глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "Цифры держатся на уровне прошлой недели", — уточнила она.
Однако среднесуточный показатель количества заболевших в регионе все равно выше, чем в целом по России. По данным на 28 июля, в Крыму зафиксировано 379 случаев. Наибольший прирост отмечается в Ялте, Советском районе, Феодосии и Судаке. Уточняется, что чаще всего причиной заражения становится агрессивный индийский штамм, который вытеснил все остальные. По мнению Пеньковской, пик пандемии в этом году придется на август.