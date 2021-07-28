Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210728/krym-1743321981.html
В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью
В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью
Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:52
2021-07-28T19:54
новости - туризм
туризм
коронавирус в россии
россия
наталья пеньковская
туристы
сергей аксенов (политик)
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742885737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3825561a96472e672f404aa9771e2555.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то власти рассмотрят вопрос о смягчении некоторых ограничений, сообщает Tourdom.В частности, речь идет о работе кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Сейчас можно принимать посетителей только в дневное время с заполняемостью 50 процентов и соблюдением дистанции между столиками. Если положительная динамика сохранится, то заведениям разрешат не закрываться после 23:00.Информацию об отсутствии резкого роста заболеваемости на полуострове подтвердила и глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "Цифры держатся на уровне прошлой недели", — уточнила она.Однако среднесуточный показатель количества заболевших в регионе все равно выше, чем в целом по России. По данным на 28 июля, в Крыму зафиксировано 379 случаев. Наибольший прирост отмечается в Ялте, Советском районе, Феодосии и Судаке. Уточняется, что чаще всего причиной заражения становится агрессивный индийский штамм, который вытеснил все остальные. По мнению Пеньковской, пик пандемии в этом году придется на август.
https://ria.ru/20210728/transport-1743231764.html
россия
феодосия
судак
ялта
советский район
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742885737_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ec0b1a44679cde5655af18fbafe01d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, коронавирус в россии, россия, наталья пеньковская, туристы, сергей аксенов (политик), феодосия, судак, ялта, советский район, республика крым
19:52 28.07.2021 (обновлено: 19:54 28.07.2021)
 

В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то власти рассмотрят вопрос о смягчении некоторых ограничений, сообщает Tourdom.
В частности, речь идет о работе кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Сейчас можно принимать посетителей только в дневное время с заполняемостью 50 процентов и соблюдением дистанции между столиками. Если положительная динамика сохранится, то заведениям разрешат не закрываться после 23:00.
Информацию об отсутствии резкого роста заболеваемости на полуострове подтвердила и глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "Цифры держатся на уровне прошлой недели", — уточнила она.
Однако среднесуточный показатель количества заболевших в регионе все равно выше, чем в целом по России. По данным на 28 июля, в Крыму зафиксировано 379 случаев. Наибольший прирост отмечается в Ялте, Советском районе, Феодосии и Судаке. Уточняется, что чаще всего причиной заражения становится агрессивный индийский штамм, который вытеснил все остальные. По мнению Пеньковской, пик пандемии в этом году придется на август.
Пассажиры рейса авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 15:32Туризм
Назван самый популярный транспорт у российских туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииРоссияНаталья ПеньковскаятуристыСергей Аксенов (политик)ФеодосияСудакЯлтаСоветский районРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
Лента новостейМолния