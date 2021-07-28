https://ria.ru/20210728/krym-1743321981.html

В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью

В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью - РИА Новости, 28.07.2021

В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить работать ночью

Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T19:52

2021-07-28T19:52

2021-07-28T19:54

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то власти рассмотрят вопрос о смягчении некоторых ограничений, сообщает Tourdom.В частности, речь идет о работе кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Сейчас можно принимать посетителей только в дневное время с заполняемостью 50 процентов и соблюдением дистанции между столиками. Если положительная динамика сохранится, то заведениям разрешат не закрываться после 23:00.Информацию об отсутствии резкого роста заболеваемости на полуострове подтвердила и глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "Цифры держатся на уровне прошлой недели", — уточнила она.Однако среднесуточный показатель количества заболевших в регионе все равно выше, чем в целом по России. По данным на 28 июля, в Крыму зафиксировано 379 случаев. Наибольший прирост отмечается в Ялте, Советском районе, Феодосии и Судаке. Уточняется, что чаще всего причиной заражения становится агрессивный индийский штамм, который вытеснил все остальные. По мнению Пеньковской, пик пандемии в этом году придется на август.

https://ria.ru/20210728/transport-1743231764.html

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новости - туризм, коронавирус в россии, россия, наталья пеньковская, туристы, сергей аксенов (политик), феодосия, судак, ялта, советский район, республика крым