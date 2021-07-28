https://ria.ru/20210728/krym-1743286842.html

В Крыму ответили на угрозу Киева превратить полуостров в "груз" для России

В Крыму ответили на угрозу Киева превратить полуостров в "груз" для России - РИА Новости, 28.07.2021

В Крыму ответили на угрозу Киева превратить полуостров в "груз" для России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал абсурдом угрозу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:10

2021-07-28T15:10

2021-07-28T15:10

россия

дмитрий кулеба

юрий гемпель

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал абсурдом угрозу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы превратить полуостров в "неподъемный груз" для России.Кулеба на странице дипведомства в Facebook заявил, что Крым уже стал для России "чемоданом без ручки", а проведение международного саммита "Крымская платформа" превратит его в "неподъемный груз". По его словам, вопрос Крыма не будет закрыт, пока полуостров не вернется "под украинский флаг"."Видимо, Крым будет еще долго будоражить воспаленные головы украинских политиков. Но мечтать не вредно. Все их угрозы превратить полуостров в неподъемный груз – сплошной абсурд и по большей степени продиктованы злобой и завистью к развивающемуся Крыму", - сказал Гемпель РИА Новости.По его словам, ни один регион Украины не может похвастаться столь значительными инфраструктурными преобразованиями, которые произошли в российском Крыму за последние семь лет. "Это для Украины Крым, видимо, был чемоданом и неподъемным грузом, а для России - это родная и любимая земля", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20210727/slutskiy-1743119428.html

https://ria.ru/20210727/krym-1743098386.html

россия

республика крым

украина

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россия, дмитрий кулеба, юрий гемпель, республика крым, украина, в мире