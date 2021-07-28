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Крым стал частью России по воле его жителей, заявил экс-глава МИД Латвии
Крым стал частью России по воле его жителей, заявил экс-глава МИД Латвии - РИА Новости, 28.07.2021
Крым стал частью России по воле его жителей, заявил экс-глава МИД Латвии
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что причиной присоединения Крыма к России стало волеизъявление жителей полуострова, а не насильственные действия. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:10
2021-07-28T14:10
россия
янис юрканс
мид латвии
латвия
республика крым
севастополь
украина
политика
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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что причиной присоединения Крыма к России стало волеизъявление жителей полуострова, а не насильственные действия."Я считаю, что это (присоединение Крыма к России – ред.) - волеизъявление крымчан. К тому же в тот момент в Киеве стали принимать строгие законы о языке, переводить образование на украинский", - сказал Юрканс РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, янис юрканс, мид латвии, латвия, республика крым, севастополь, украина, политика
14:10 28.07.2021
 
Крым стал частью России по воле его жителей, заявил экс-глава МИД Латвии

Экс-глава МИД Латвии Юрканс: Крым стал частью России по воле его жителей, а не насильно

© Sputnik / Sergey MelkonovБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что причиной присоединения Крыма к России стало волеизъявление жителей полуострова, а не насильственные действия.
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"Я считаю, что это (присоединение Крыма к России – ред.) - волеизъявление крымчан. К тому же в тот момент в Киеве стали принимать строгие законы о языке, переводить образование на украинский", - сказал Юрканс РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияЯнис ЮркансМИД ЛатвииЛатвияРеспублика КрымСевастопольУкраинаПолитика
 
 
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