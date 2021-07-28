https://ria.ru/20210728/krym-1743218577.html

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Крыму

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 28.07.2021

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Крыму

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизируется, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:08

2021-07-28T10:08

2021-07-28T10:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизируется, сообщил глава республики Сергей Аксенов."За последнюю неделю у нас ситуация стабилизируется", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.По его словам, за последние сутки выявлено 379 заболевших, накануне было 371. При этом неделей ранее этот показатель превышал 400 случаев. Антирекорд был установлен 17 июля - 409 случаев.В свою очередь, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что говорить о полной стабилизации ситуации преждевременно, так как она остается тяжелой и показатель заболеваемости держится на довольно высоких цифрах. При этом, по ее словам, август будет самым сложным из прошедших месяцев текущего года."Показатели заболеваемости держатся на уровне прошлой недели. Это впервые за последние девять недель у нас нет взрывного роста по сравнению с предыдущей неделей, но мы держимся на высоких цифрах. Уровень заболеваемости неустойчивый и ситуация может измениться как в одну, так и в другую сторону", - сказала Пеньковская.По ее словам, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима и социальной дистанции, позволит остановить и снизить уровень заболеваемости.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 58 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 49 тысяч человек.

https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html

https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

республика крым

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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым