07:50 28.07.2021 (обновлено: 13:52 28.07.2021)
Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России
Глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Турцию признать Крым частью России
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый Cвет в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать полуостров частью Российской Федерации.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок.
"Если руководство Турции хочет быть последовательным и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор", — сказал РИА Новости Умеров.
При этом, по его словам, Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым российским.
"Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо прежде всего странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать", — сказал Умеров.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова провозгласили Турецкую республику Северного Кипра, не признанную мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греки и турки много лет ведут переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
21 июля, 02:21Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России