https://ria.ru/20210728/krym-1743200714.html

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России - РИА Новости, 28.07.2021

Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать полуостров частью Российской... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:50

2021-07-28T07:50

2021-07-28T13:52

россия

эйваз умеров

дмитрий песков

владимир путин

северный кипр

москва

симферополь

республика крым

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать полуостров частью Российской Федерации.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок.При этом, по его словам, Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым российским."Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо прежде всего странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать", — сказал Умеров.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова провозгласили Турецкую республику Северного Кипра, не признанную мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греки и турки много лет ведут переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.

https://ria.ru/20210727/krym-1743076639.html

https://ria.ru/20210721/pushkov-1742123055.html

россия

северный кипр

москва

симферополь

республика крым

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россия, эйваз умеров, дмитрий песков, владимир путин, северный кипр, москва, симферополь, республика крым, оон, в мире