https://ria.ru/20210728/krym-1743184584.html

В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море

В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море - РИА Новости, 28.07.2021

В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море

Четырех человек спасли у берегов Крыма, их уносило в открытое море, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T00:01

2021-07-28T00:01

2021-07-28T00:01

судак

здоровье - общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Четырех человек спасли у берегов Крыма, их уносило в открытое море, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ."В районе села Морское (на юго-востоке Крыма под Судаком), на удалении от берега более 900 метров, были замечены 4 человека на надувном матраце и круге, подающие сигналы о помощи", - говорится в сообщении.Отдыхающие были подняты на борт катера и доставлены на пляж. В медицинской помощи не нуждались.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742670005.html

судак

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, здоровье - общество, республика крым