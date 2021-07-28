https://ria.ru/20210728/krym-1743184584.html
В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море
В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море
Четырех человек спасли у берегов Крыма, их уносило в открытое море, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:01
2021-07-28T00:01
2021-07-28T00:01
судак
здоровье - общество
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151991/08/1519910896_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_b2e37f1087700a3b9d1a6d3cee253533.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Четырех человек спасли у берегов Крыма, их уносило в открытое море, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ."В районе села Морское (на юго-востоке Крыма под Судаком), на удалении от берега более 900 метров, были замечены 4 человека на надувном матраце и круге, подающие сигналы о помощи", - говорится в сообщении.Отдыхающие были подняты на борт катера и доставлены на пляж. В медицинской помощи не нуждались.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742670005.html
судак
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151991/08/1519910896_316:0:2685:1777_1920x0_80_0_0_8150bc70ec1f199a0b8ac680806e7e62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, здоровье - общество, республика крым
В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море
В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море