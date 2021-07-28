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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/kreschenie-1743163414.html
Православные отмечают День Крещения Руси
Православные отмечают День Крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021
Православные отмечают День Крещения Руси
В России отмечают День Крещения Руси, которое произошло в Киеве в 988 году. Это важнейшее событие связано с именем святого равноапостольного князя Владимира. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:00
2021-07-28T00:00
религия и мировоззрение
религиозные праздники
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
крещение руси
севастополь
киев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В России отмечают День Крещения Руси, которое произошло в Киеве в 988 году. Это важнейшее событие связано с именем святого равноапостольного князя Владимира.Как повествует летописное "Сказание об испытании или выборе вер", в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов с целью выбрать религию для своего народа. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры, потом легаты от папы римского проповедовали веру латинскую, а хазарские евреи – иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии. Он рассказал князю о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, Владимир отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о религиозных обрядах этих стран. Они побывали и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинополе."Повесть временных лет" сообщает, что в 987 году князь Владимир принял решение о крещении Руси "по закону греческому". Однако он не сразу принял христианство. В 988 году Владимир захватил Корсунь (территория современного Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Там же Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.Существует предание о том, что в Корсуни князь Владимир ослеп. Однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились и многие бояре.В Киеве Владимир также приказал разгромить устроенное им некогда в капище (пантеон Владимира). Языческие кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем князь повелел собрать всех жителей города на берегу Днепра. Накануне князь объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".Крещение народа произошло у места, где в Днепр впадает река Почайна. Летописи гласят: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…". Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988-ым годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров. Принятие новой, единой, веры стало серьезным шагом к объединению русских земель.
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религиозные праздники, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), крещение руси, севастополь, киев
00:00 28.07.2021
 

Православные отмечают День Крещения Руси

© Fotolia / aiishaПамятник князю Владимиру в парке "Владимирская горка" в Киеве, Украина
Памятник князю Владимиру в парке Владимирская горка в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Fotolia / aiisha
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В России отмечают День Крещения Руси, которое произошло в Киеве в 988 году. Это важнейшее событие связано с именем святого равноапостольного князя Владимира.
Как повествует летописное "Сказание об испытании или выборе вер", в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов с целью выбрать религию для своего народа. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры, потом легаты от папы римского проповедовали веру латинскую, а хазарские евреи – иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии. Он рассказал князю о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, Владимир отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о религиозных обрядах этих стран. Они побывали и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинополе.
"Повесть временных лет" сообщает, что в 987 году князь Владимир принял решение о крещении Руси "по закону греческому". Однако он не сразу принял христианство. В 988 году Владимир захватил Корсунь (территория современного Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Там же Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.
Существует предание о том, что в Корсуни князь Владимир ослеп. Однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились и многие бояре.
В Киеве Владимир также приказал разгромить устроенное им некогда в капище (пантеон Владимира). Языческие кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем князь повелел собрать всех жителей города на берегу Днепра. Накануне князь объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".
Крещение народа произошло у места, где в Днепр впадает река Почайна. Летописи гласят: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…". Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988-ым годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров. Принятие новой, единой, веры стало серьезным шагом к объединению русских земель.
Девушка у картины художника Виктора Васнецова Крещение Руси - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Крещение РусиСевастопольКиев
 
 
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