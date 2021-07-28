https://ria.ru/20210728/kreml-1743279384.html

В Кремле прокомментировали обвинения Байдена во вмешательстве в выборы

В Кремле прокомментировали обвинения Байдена во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 28.07.2021

В Кремле прокомментировали обвинения Байдена во вмешательстве в выборы

В Кремле отвергают обвинения президента США Джо Байдена в планах вмешиваться в предстоящие выборы в конгресс, российская сторона никогда такого не делала и не... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:37

2021-07-28T14:37

2021-07-28T14:51

конгресс сша

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

выборы

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле отвергают обвинения президента США Джо Байдена в планах вмешиваться в предстоящие выборы в конгресс, российская сторона никогда такого не делала и не имеет ни малейших намерений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки. Как сообщили журналисты президентского пула, Байден "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России"."Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Результаты неоднократных расследований, которые проводились в Америке, это подтверждают - что Россия никогда не вмешивалась. Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах", - заявил Песков журналистам, комментируя слова Байдена.Представитель Кремля полагает, что озвученные им сведения о вмешательстве - это "скорее, информация из разряда таких же малоэкспертных справок, которые представили президенту США".

https://ria.ru/20210728/putin-1743279263.html

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конгресс сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, выборы