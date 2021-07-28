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Болезнь Кравчука не скажется на работе контактной группы, заявили в Киеве
Болезнь Кравчука не скажется на работе контактной группы, заявили в Киеве - РИА Новости, 28.07.2021
Болезнь Кравчука не скажется на работе контактной группы, заявили в Киеве
Болезнь первого президента Украины, главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука не скажется на графике ее работы,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:36
2021-07-28T13:46
луганская народная республика
донецкая народная республика
здоровье - общество
леонид кравчук
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Болезнь первого президента Украины, главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука не скажется на графике ее работы, сообщил член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш."На данный момент болезнь Леонида Макаровича никак не влияет на график работы контактной группы. До 26 августа, надеюсь, что он сможет закончить реабилитацию и включиться в работу", - сказал Гармаш в среду в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, до конца августа будет перерыв в работе контактной группы в связи с отпусками ее участников.Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович позже заявил, что вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета Кравчук в переговорах участвовать не будет. Телеканал "24 Канал" позже сообщил, Кравчук после проведенной операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210726/kravchuk-1742983031.html
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736350989.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, здоровье - общество, леонид кравчук, украина, в мире
13:36 28.07.2021 (обновлено: 13:46 28.07.2021)
 
Болезнь Кравчука не скажется на работе контактной группы, заявили в Киеве

Член ТКГ Гармаш: болезнь главы украинской делегации Кравчука не скажется на работе группы

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Болезнь первого президента Украины, главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука не скажется на графике ее работы, сообщил член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.
"На данный момент болезнь Леонида Макаровича никак не влияет на график работы контактной группы. До 26 августа, надеюсь, что он сможет закончить реабилитацию и включиться в работу", - сказал Гармаш в среду в эфире телеканала "Украина 24".
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 18:22
СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце
По его словам, до конца августа будет перерыв в работе контактной группы в связи с отпусками ее участников.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович позже заявил, что вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета Кравчук в переговорах участвовать не будет. Телеканал "24 Канал" позже сообщил, Кравчук после проведенной операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 18:31
Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов
 
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