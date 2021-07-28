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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом
Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:32
2021-07-28T17:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Избежать заражения, по словам главы Роспотребнадзора, трудно, но возможно при соблюдении должных мер и самодисциплины.
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коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:32 28.07.2021
 
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Попова: половина случаев заражения коронавирусом происходит в семье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве
Фельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
Избежать заражения, по словам главы Роспотребнадзора, трудно, но возможно при соблюдении должных мер и самодисциплины.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРоссийское общество "Знание"Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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