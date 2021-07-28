https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом
Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:32
2021-07-28T17:32
2021-07-28T17:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Избежать заражения, по словам главы Роспотребнадзора, трудно, но возможно при соблюдении должных мер и самодисциплины.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743312837.html
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коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Попова: половина случаев заражения коронавирусом происходит в семье