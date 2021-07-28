https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html

Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом - РИА Новости, 28.07.2021

Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:32

2021-07-28T17:32

2021-07-28T17:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

российское общество "знание"

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Половина случаев заражения коронавирусом происходит дома, когда болеет один из членов семьи, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Избежать заражения, по словам главы Роспотребнадзора, трудно, но возможно при соблюдении должных мер и самодисциплины.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743312837.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)