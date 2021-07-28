https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743315653.html

Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19

Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19

Локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:20

2021-07-28T17:20

2021-07-28T17:29

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун... У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков", - заявила Попова в эфире Всероссийского общества "Знание".

https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741429725.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия