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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743315653.html
Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19
Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19
Локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:20
2021-07-28T17:29
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун... У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков", - заявила Попова в эфире Всероссийского общества "Знание".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
17:20 28.07.2021 (обновлено: 17:29 28.07.2021)
 
Попова назвала локдаун не самым эффективным средством в борьбе с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: у России есть алгоритм по борьбе с COVID-19, локдаун неэффективен

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Локдаун – не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом, у России есть свой алгоритм действий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун... У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков", - заявила Попова в эфире Всероссийского общества "Знание".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссия
 
 
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