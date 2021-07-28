https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743312837.html

Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19

Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19

Невосприимчивость к коронавирусу — это очень большая редкость, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:09

2021-07-28T17:09

2021-07-28T17:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

российское общество "знание"

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Невосприимчивость к коронавирусу — это очень большая редкость, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она напомнила, что существуют случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заражается. При этом, по ее словам, такое происходит не только с COVID-19.Значительную роль в этом, как подчеркнула глава ведомства, играет генетическая предрасположенность."Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни", — заявила Попова, выступая в российском обществе "Знание".Она отметила важность здорового образа жизни."Если мы заботимся о себе, если мы поддерживаем свою иммунную систему в тонусе, в достаточном здравии, то тогда она и защищает нас должным образом", — заключила глава Роспотребнадзора.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев. После стабилизации ситуации с COVID-19 в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация, по его словам, может проводиться раз в год,Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html

https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии