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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743312837.html
Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19
Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19
Невосприимчивость к коронавирусу — это очень большая редкость, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:09
2021-07-28T17:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Невосприимчивость к коронавирусу — это очень большая редкость, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она напомнила, что существуют случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заражается. При этом, по ее словам, такое происходит не только с COVID-19.Значительную роль в этом, как подчеркнула глава ведомства, играет генетическая предрасположенность."Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни", — заявила Попова, выступая в российском обществе "Знание".Она отметила важность здорового образа жизни."Если мы заботимся о себе, если мы поддерживаем свою иммунную систему в тонусе, в достаточном здравии, то тогда она и защищает нас должным образом", — заключила глава Роспотребнадзора.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев. После стабилизации ситуации с COVID-19 в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация, по его словам, может проводиться раз в год,Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html
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коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии
17:09 28.07.2021 (обновлено: 17:53 28.07.2021)
 
Попова рассказала, у кого встречается невосприимчивость к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: невосприимчивость к COVID-19 отмечается у людей с хорошим иммунитетом

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Невосприимчивость к коронавирусу — это очень большая редкость, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что существуют случаи, когда человек находится в окружении заболевших, а сам не заражается. При этом, по ее словам, такое происходит не только с COVID-19.
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"Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни", — заявила Попова, выступая в российском обществе "Знание".
Она отметила важность здорового образа жизни.
"Если мы заботимся о себе, если мы поддерживаем свою иммунную систему в тонусе, в достаточном здравии, то тогда она и защищает нас должным образом", — заключила глава Роспотребнадзора.
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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что устойчивый иммунитет после коронавируса сохраняется в среднем шесть месяцев. После стабилизации ситуации с COVID-19 в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация, по его словам, может проводиться раз в год,
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРоссийское общество "Знание"Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКоронавирус в России
 
 
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