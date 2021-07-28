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В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 20 579 человек после COVID-19, за все время - 5 547 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:36
2021-07-28T11:36
2021-07-28T11:36
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 579 человек после COVID-19, за все время - 5 547 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 579 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 547 529", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны за сутки 5131 человек, в Санкт-Петербурге - 1972, в Подмосковье - 1849.
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РИА Новости
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В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 579 пациентов после COVID-19, за все время - 5 547 529 человек