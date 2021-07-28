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В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

В России за сутки выписали 20 579 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 20 579 человек после COVID-19, за все время - 5 547 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:36

2021-07-28T11:36

2021-07-28T11:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 579 человек после COVID-19, за все время - 5 547 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 579 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 547 529", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны за сутки 5131 человек, в Санкт-Петербурге - 1972, в Подмосковье - 1849.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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