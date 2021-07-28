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В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2445, Санкт-Петербурге - 1918, Подмосковье - 1449, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:31
2021-07-28T11:31
2021-07-28T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2445, Санкт-Петербурге - 1918, Подмосковье - 1449, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 17, Ненецком автономном округе - девять.
москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область
В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19