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В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

В Москве выявили 2445 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2445, Санкт-Петербурге - 1918, Подмосковье - 1449, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:31

2021-07-28T11:31

2021-07-28T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2445, Санкт-Петербурге - 1918, Подмосковье - 1449, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 27, Чукотском автономном округе - 17, Ненецком автономном округе - девять.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область