https://ria.ru/20210728/kor-1743317978.html

Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова

Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021

Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова

Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, хотя раньше она "косила всех", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:31

2021-07-28T17:31

2021-07-28T17:31

россия

российское общество "знание"

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, хотя раньше она "косила всех", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если мы говорим об инфекциях, а ковид - это инфекционное заболевание, то главная тренировка для иммунитета относительно именно этого вируса - это вакцина. Я на примере кори, краснухи и паротита готова это показать. Это очень наглядные примеры, ведь раньше не было вакцин для эти инфекций. Они разработаны были и введены в начале 60-х годов... Введение вакцины против кори снизило заболеваемости на четыре порядка - в 5 тысяч раз, а где-то - в 50 тысяч, где это было очень интенсивно... Сейчас для нас корь - прямо экзотика, а раньше это было поветрие. Если корь приходила, она косила всех. Еще три-четыре года назад такая ситуация была в Европе, а в России такого не было, мы этого не допустили", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743315653.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)