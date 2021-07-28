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Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова
Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021
Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова
Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, хотя раньше она "косила всех", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:31
2021-07-28T17:31
россия
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, хотя раньше она "косила всех", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если мы говорим об инфекциях, а ковид - это инфекционное заболевание, то главная тренировка для иммунитета относительно именно этого вируса - это вакцина. Я на примере кори, краснухи и паротита готова это показать. Это очень наглядные примеры, ведь раньше не было вакцин для эти инфекций. Они разработаны были и введены в начале 60-х годов... Введение вакцины против кори снизило заболеваемости на четыре порядка - в 5 тысяч раз, а где-то - в 50 тысяч, где это было очень интенсивно... Сейчас для нас корь - прямо экзотика, а раньше это было поветрие. Если корь приходила, она косила всех. Еще три-четыре года назад такая ситуация была в Европе, а в России такого не было, мы этого не допустили", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
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россия, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:31 28.07.2021
 
Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19"
 Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения Путешествую без COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корь в России стала экзотикой благодаря вакцинации, хотя раньше она "косила всех", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если мы говорим об инфекциях, а ковид - это инфекционное заболевание, то главная тренировка для иммунитета относительно именно этого вируса - это вакцина. Я на примере кори, краснухи и паротита готова это показать. Это очень наглядные примеры, ведь раньше не было вакцин для эти инфекций. Они разработаны были и введены в начале 60-х годов... Введение вакцины против кори снизило заболеваемости на четыре порядка - в 5 тысяч раз, а где-то - в 50 тысяч, где это было очень интенсивно... Сейчас для нас корь - прямо экзотика, а раньше это было поветрие. Если корь приходила, она косила всех. Еще три-четыре года назад такая ситуация была в Европе, а в России такого не было, мы этого не допустили", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
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РоссияРоссийское общество "Знание"Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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