https://ria.ru/20210728/konventsiya-1743197957.html
В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью - РИА Новости, 28.07.2021
В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
Представленная Москвой в ООН конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T07:16
2021-07-28T07:16
2021-07-28T08:54
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ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Представленная Москвой в ООН конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и интересам общества, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.Проект документа внесли ранее в спецкомитет организации. В числе прочего он предлагает расширить список правонарушений, которые подпадали бы под определение "IT-преступлений", с девяти до 23.Среди них — несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое."При этом соблюден баланс в вопросах защиты персональных данных, уважения государственного суверенитета и прав человека. Реализован комплекс мер по защите свидетелей, а также активному применению современных технологий, в том числе систем видеоконференцсвязи или телефонной конференции, для проведения допросов и иных процессуальных действий", — пояснил Городов.В целом, отметил он, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".
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РИА Новости
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петр городов, россия, вена, оон, в мире
07:16 28.07.2021 (обновлено: 08:54 28.07.2021)
В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
Заместитель генпрокурора Городов: конвенция по борьбе с IT-преступностью защитит личные данные людей
ВЕНА, 28 июл — РИА Новости.
Представленная Москвой
в ООН
конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и интересам общества, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов
.
Проект документа внесли ранее в спецкомитет организации. В числе прочего он предлагает расширить список правонарушений, которые подпадали бы под определение "IT-преступлений", с девяти до 23.
Среди них — несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое.
"При этом соблюден баланс в вопросах защиты персональных данных, уважения государственного суверенитета и прав человека. Реализован комплекс мер по защите свидетелей, а также активному применению современных технологий, в том числе систем видеоконференцсвязи или телефонной конференции, для проведения допросов и иных процессуальных действий", — пояснил Городов.
В целом, отметил он, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".