https://ria.ru/20210728/konventsiya-1743197957.html

В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью

В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью - РИА Новости, 28.07.2021

В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью

Представленная Москвой в ООН конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:16

2021-07-28T07:16

2021-07-28T08:54

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ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Представленная Москвой в ООН конвенция борьбы с киберпреступностью предусматривает как защиту персональных данных, так и уважение к суверенитету государств и интересам общества, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.Проект документа внесли ранее в спецкомитет организации. В числе прочего он предлагает расширить список правонарушений, которые подпадали бы под определение "IT-преступлений", с девяти до 23.Среди них — несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое."При этом соблюден баланс в вопросах защиты персональных данных, уважения государственного суверенитета и прав человека. Реализован комплекс мер по защите свидетелей, а также активному применению современных технологий, в том числе систем видеоконференцсвязи или телефонной конференции, для проведения допросов и иных процессуальных действий", — пояснил Городов.В целом, отметил он, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".

https://ria.ru/20210708/kiberprestupleniya-1740367749.html

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петр городов, россия, вена, оон, в мире