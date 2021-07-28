Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/kontrafakt-1743321591.html
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет - РИА Новости, 28.07.2021
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:44
2021-07-28T17:44
россия
курение
сигареты
псковская область
зольский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_72f62d75d0ed0a22b1d8080a62cfa4ad.jpg
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД.По данным министерства, в июне 2020 года сотрудниками полиции в КБР обнаружили в большегрузной автомашине с прицепом более 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства без федеральных специальных марок РФ. По данным экспертизы, стоимость изъятой партии составила почти 34 миллиона рублей. Владельцев груза установили - ими оказались двое жителей Псковской области, 45 и 25 лет, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Решением Зольского районного суда они оштрафованы на 180 и 156 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20210726/tabak-1742987660.html
россия
псковская область
зольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_42ccc9304756a4175a9160d4151f3e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курение, сигареты, псковская область, зольский район, происшествия
17:44 28.07.2021
 
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет

В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью 34 миллиона рублей

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, в июне 2020 года сотрудниками полиции в КБР обнаружили в большегрузной автомашине с прицепом более 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства без федеральных специальных марок РФ. По данным экспертизы, стоимость изъятой партии составила почти 34 миллиона рублей. Владельцев груза установили - ими оказались двое жителей Псковской области, 45 и 25 лет, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Решением Зольского районного суда они оштрафованы на 180 и 156 тысяч рублей соответственно.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 18:45
Эксперт: целью регулирования рынка сигарет должен быть отказ от курения
"По решению суда полицейскими отдела МВД России по Зольскому району в присутствии контролирующих сотрудников МВД по КБР и председателя общественного совета при райотделе Шафига Урусмамбетова вся изъятая продукция была уничтожена путем сожжения", - говорится в сообщении.
 
РоссияКурениеСигаретыПсковская областьЗольский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния