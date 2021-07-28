https://ria.ru/20210728/kontrafakt-1743321591.html

В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет

В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет - РИА Новости, 28.07.2021

В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет

Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:44

2021-07-28T17:44

2021-07-28T17:44

россия

курение

сигареты

псковская область

зольский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД.По данным министерства, в июне 2020 года сотрудниками полиции в КБР обнаружили в большегрузной автомашине с прицепом более 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства без федеральных специальных марок РФ. По данным экспертизы, стоимость изъятой партии составила почти 34 миллиона рублей. Владельцев груза установили - ими оказались двое жителей Псковской области, 45 и 25 лет, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Решением Зольского районного суда они оштрафованы на 180 и 156 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20210726/tabak-1742987660.html

россия

псковская область

зольский район

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россия, курение, сигареты, псковская область, зольский район, происшествия