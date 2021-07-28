https://ria.ru/20210728/kontrafakt-1743321591.html
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет - РИА Новости, 28.07.2021
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:44
2021-07-28T17:44
2021-07-28T17:44
россия
курение
сигареты
псковская область
зольский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_72f62d75d0ed0a22b1d8080a62cfa4ad.jpg
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии по решению суда сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью почти 34 миллиона рублей, сообщает региональное МВД.По данным министерства, в июне 2020 года сотрудниками полиции в КБР обнаружили в большегрузной автомашине с прицепом более 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства без федеральных специальных марок РФ. По данным экспертизы, стоимость изъятой партии составила почти 34 миллиона рублей. Владельцев груза установили - ими оказались двое жителей Псковской области, 45 и 25 лет, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Решением Зольского районного суда они оштрафованы на 180 и 156 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20210726/tabak-1742987660.html
россия
псковская область
зольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155963/58/1559635880_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_42ccc9304756a4175a9160d4151f3e76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курение, сигареты, псковская область, зольский район, происшествия
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет
В Кабардино-Балкарии полицейские сожгли партию контрафактных сигарет стоимостью 34 миллиона рублей