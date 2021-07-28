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Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных - РИА Новости, 28.07.2021
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных
Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:06
2021-07-28T18:04
россия
умвд по калининградской области
ленинградский район
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального УМВД."Установлено, что злоумышленник под видом гостя зашел в здание и похитил со стола два золотых украшения стоимостью порядка 59 тысяч рублей, пока процедура регистрации брака потерпевшего проходила в соседнем помещении", — рассказали в ведомстве.Подозреваемого — ранее судимого за подобные преступления 47-летнего мужчину — задержали, к тому моменту он успел продать ювелирные изделия.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.Сейчас сотрудники полиции продолжают искать кольца.
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россия, умвд по калининградской области, ленинградский район, калининград, происшествия
17:06 28.07.2021 (обновлено: 18:04 28.07.2021)
 
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных

Калининградец пришел в загс под видом гостя, украл кольца новобрачных и успел их продать

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"Установлено, что злоумышленник под видом гостя зашел в здание и похитил со стола два золотых украшения стоимостью порядка 59 тысяч рублей, пока процедура регистрации брака потерпевшего проходила в соседнем помещении", — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого — ранее судимого за подобные преступления 47-летнего мужчину — задержали, к тому моменту он успел продать ювелирные изделия.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники полиции продолжают искать кольца.
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