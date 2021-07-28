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Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных

Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных - РИА Новости, 28.07.2021

Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных

Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:06

2021-07-28T17:06

2021-07-28T18:04

россия

умвд по калининградской области

ленинградский район

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального УМВД."Установлено, что злоумышленник под видом гостя зашел в здание и похитил со стола два золотых украшения стоимостью порядка 59 тысяч рублей, пока процедура регистрации брака потерпевшего проходила в соседнем помещении", — рассказали в ведомстве.Подозреваемого — ранее судимого за подобные преступления 47-летнего мужчину — задержали, к тому моменту он успел продать ювелирные изделия.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.Сейчас сотрудники полиции продолжают искать кольца.

https://ria.ru/20210723/svadba-1742591717.html

россия

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калининград

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россия, умвд по калининградской области, ленинградский район, калининград, происшествия