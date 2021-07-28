https://ria.ru/20210728/koltsa-1743312187.html
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных - РИА Новости, 28.07.2021
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных
Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:06
2021-07-28T17:06
2021-07-28T18:04
россия
умвд по калининградской области
ленинградский район
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он украл кольца новобрачных, а затем продал их, сообщила пресс-служба регионального УМВД."Установлено, что злоумышленник под видом гостя зашел в здание и похитил со стола два золотых украшения стоимостью порядка 59 тысяч рублей, пока процедура регистрации брака потерпевшего проходила в соседнем помещении", — рассказали в ведомстве.Подозреваемого — ранее судимого за подобные преступления 47-летнего мужчину — задержали, к тому моменту он успел продать ювелирные изделия.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.Сейчас сотрудники полиции продолжают искать кольца.
https://ria.ru/20210723/svadba-1742591717.html
россия
ленинградский район
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, умвд по калининградской области, ленинградский район, калининград, происшествия
17:06 28.07.2021 (обновлено: 18:04 28.07.2021)
Калининградец под видом гостя украл кольца новобрачных
Калининградец пришел в загс под видом гостя, украл кольца новобрачных и успел их продать