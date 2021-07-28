https://ria.ru/20210728/kofe-1743193284.html
Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе - РИА Новости, 28.07.2021
Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов, рассказали "Коммерсанту" в торговой сети "Верный". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T05:40
2021-07-28T05:40
2021-07-28T05:40
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верный
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экономика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов, рассказали "Коммерсанту" в торговой сети "Верный".Ретейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.В сети магазинов "Лента" подтвердили газете информацию о возможном росте цен в пределах десяти процентов, пояснив, что пока уведомления находятся на рассмотрении.Источник издания в другой крупной сети уточнил, что поставщики также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.
https://ria.ru/20210628/kofe-1738833477.html
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лента (сеть магазинов), верный, россия, бразилия, экономика
Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении цен на кофе в августе